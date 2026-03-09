La Sesal adeuda salarios a miles de médicos por contrato y residentes de posgrado

Tegucigalpa, Honduras.- La Secretaría de Salud (Sesal) mantiene una deuda con los médicos por contrato y residentes de posgrado que atienden a la población en los diferentes establecimientos del sistema sanitario público. Son más de 3,500 médicos por contrato que desde hace dos meses no han recibido su salario, denunció este lunes el presidente del Colegio Médico de Honduras (CMH), Samuel Santos. Según la denuncia, muchos a los que se les debe el mes de enero y febrero laboran bajo la modalidad de contrato en sitios como el Hospital Mario Catarino Rivas, el Hospital Escuela y otros centros de salud. "Esperamos que las nuevas autoridades le pongan un alto a esto y entiendan que no están tratando con una clase privilegiada, sino con trabajadores que atienden a los hondureños que están enfermos y necesitan recuperar su salud", manifestó.

Santos explicó que los contratos de muchos de los médicos fueron firmados apenas la semana pasada, lo que implica que el desembolso de salarios podría tardar entre uno y dos meses más, prolongando la crisis económica que enfrentan los profesionales. Ante la situación, los galenos no descartan medidas de presión, por lo que advierten con retomar las asambleas informativas, provocando la paralización de algunos servicios médicos que busca a diario la población hondureña. "Los médicos trabajan para sostener a sus familias. Es lamentable que se les adeuden ya prácticamente tres meses de salario", expresó Santos.

Residentes

La situación también afecta a los médicos residentes que llevan a cabo sus estudios de posgrado en los hospitales de la Secretaría de Salud y del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS). Según denunciaron este lunes los estudiantes, la Sesal lleva varios meses atrasada en el pago del salario-beca, por lo que este lunes decidieron realizar asambleas informativas en los distintos establecimientos en los que laboran. Son más de 491 residentes de posgrado los que están afectados con los atrasos del beneficio, declararon. "Nosotros dependemos únicamente del estipendio de la beca para podernos sustentar", dijo Jersón Bautista, presidente de la Asociación de Estudiantes de Posgrado. Este lunes representantes de los residentes se reunieron con las autoridades de la Secretaría de Salud para abordar la situación y llegar a un acuerdo que concluya con las acciones de los médicos.

Los residentes, además de solicitar el pago efectivo de los meses adeudados, exigieron un compromiso formal y escrito por parte de la Sesal, el IHSS y la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) para revisar la situación durante el año. La solicitud se hizo con el propósito de que la problemática no se repita, como ha venido ocurriendo durante años, señalaron los estudiantes de posgrado.

Respuesta de las autoridades

Las autoridades sanitarias reconocieron la deuda con los médicos por contrato y con los residentes; no obstante, indicaron que en los próximos días se hará efectivo el pago. Para el caso de los galenos por contrato, el viceministro de Salud, Eduardo Midence, reconoció que la Sesal enfrenta problemas para pagar los salarios del personal por contrato, lo que no solo afecta a los médicos, sino también a trabajadores administrativos, apuntó. El retraso se debe principalmente al proceso de elaboración de nuevos contratos, pues cada región sanitaria debe remitir la documentación correspondiente para formalizar la contratación del personal. Midence detalló que las regiones sanitarias ya enviaron la documentación requerida, pero se está procesando la misma. "En esta semana se están procesando todos los contratos y también se estará efectuando el pago a los médicos y al personal de contrato de la Secretaría de Salud", afirmó. En relación con los médicos residentes, las autoridades sanitarias reconocieron que existe una deuda con la UNAH, pero que se está pagando.