Hospital Escuela recibe 100 camillas para estabilización y transporte de los pacientes

Tegucigalpa, Honduras.- El Hospital Escuela recibió un total de 100 camillas para la estabilización y transporte de los pacientes que llegan en busca de atención médica. La adquisición de este equipo llega días después que familiares de pacientes y empleados del centro asistencial denunciarán las precarias condiciones en que se encuentra el equipo y la infraestructura del hospital. La camillas son parte del proceso de adquisición que comenzó en el 2025 con fondos de la Secretaría de Salud (Sesal); la inversión asciende a seis millones de lempiras.

Cristhian Cruz, director ejecutivo del hospital, detalló que las camillas se distribuirán mayormente a las emergencias de cirugía y medicina interna del bloque médico quirúrgico. También se llevarán a la emergencia de pediatría y ginecobstetricia del bloque materno infantil. Las autoridades aseguran que con el nuevo equipo se brindará una atención directa y de mejor calidad al paciente. "Estas camillas de colchón impermeable incluyen porta suero y porta monitor de signos vitales; además, permiten cambiar la altura y posición del paciente fácilmente para cuidados críticos o según la necesidad, por ejemplo, la ágil movilización a una interconsulta desde la sala de hospitalización hasta el consultorio médico", detalló Cruz. Agregó que las camillas multifuncionales para recuperación y traslado son equipos hospitalarios esenciales, diseñados con estructuras metálicas reforzadas. Tienen ajuste hidráulico de altura, barandas laterales de seguridad y ruedas de freno, capaces de soportar cargas superiores a 400 libras. Además, la plataforma permite la toma de radiografías sin mover al paciente; las camillas son ideales para pacientes en áreas de recuperación.