Hospital Escuela recibe 100 camillas para estabilización y transporte de los pacientes

Tegucigalpa, Honduras.- El Hospital Escuela recibió un total de 100 camillas para la estabilización y transporte de los pacientes que llegan en busca de atención médica.
La adquisición de este equipo llega días después que familiares de pacientes y empleados del centro asistencial denunciarán las precarias condiciones en que se encuentra el equipo y la infraestructura del hospital.
La camillas son parte del proceso de adquisición que comenzó en el 2025 con fondos de la Secretaría de Salud (Sesal); la inversión asciende a seis millones de lempiras.
Cristhian Cruz, director ejecutivo del hospital, detalló que las camillas se distribuirán mayormente a las emergencias de cirugía y medicina interna del bloque médico quirúrgico.
También se llevarán a la emergencia de pediatría y ginecobstetricia del bloque materno infantil. Las autoridades aseguran que con el nuevo equipo se brindará una atención directa y de mejor calidad al paciente.
"Estas camillas de colchón impermeable incluyen porta suero y porta monitor de signos vitales; además, permiten cambiar la altura y posición del paciente fácilmente para cuidados críticos o según la necesidad, por ejemplo, la ágil movilización a una interconsulta desde la sala de hospitalización hasta el consultorio médico", detalló Cruz.
Agregó que las camillas multifuncionales para recuperación y traslado son equipos hospitalarios esenciales, diseñados con estructuras metálicas reforzadas.
Tienen ajuste hidráulico de altura, barandas laterales de seguridad y ruedas de freno, capaces de soportar cargas superiores a 400 libras.
Además, la plataforma permite la toma de radiografías sin mover al paciente; las camillas son ideales para pacientes en áreas de recuperación.
Semanas atrás, familiares de pacientes y empleados que pertenecen al Sindicato de Trabajadores del hospital denunciaron que el principal centro asistencial del país cuenta con camillas y sillas de ruedas en mal estado; varias de ellas están amarradas con alambres, lo que pone en riesgo el traslado de los pacientes.
El presidente del sindicato, Mauricio Corrales, denunció que el hospital se "cae a pedazos" por falta de mantenimiento en áreas como la lavandería, los sanitarios y las tuberías de drenaje.
"Necesitamos apoyo de este gobierno, ya que hemos sido olvidados por los gobiernos anteriores. Ojalá el presidente voltee su mirada al Hospital Escuela y que la ley de emergencia de salud sea para mejorar, para fortalecer los servicios públicos de salud y no privatizar", dijo el sindicalista.