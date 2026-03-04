  1. Inicio
Hospital Escuela recibe 100 camillas para estabilización y transporte de los pacientes

El equipo será distribuido en la emergencia de cirugía, medicina interna, la emergencia de pediatría y el área de ginecobstetricia, indicaron las autoridades.

Las autoridades del hospital Escuela inspeccionaron el estado de las 100 camillas que llegaron para mejorar la atención a los pacientes.

Tegucigalpa, Honduras.- El Hospital Escuela recibió un total de 100 camillas para la estabilización y transporte de los pacientes que llegan en busca de atención médica.

La adquisición de este equipo llega días después que familiares de pacientes y empleados del centro asistencial denunciarán las precarias condiciones en que se encuentra el equipo y la infraestructura del hospital.

La camillas son parte del proceso de adquisición que comenzó en el 2025 con fondos de la Secretaría de Salud (Sesal); la inversión asciende a seis millones de lempiras.

El Hospital Escuela habilita la modalidad de cita para los donadores de sangre

Cristhian Cruz, director ejecutivo del hospital, detalló que las camillas se distribuirán mayormente a las emergencias de cirugía y medicina interna del bloque médico quirúrgico.

También se llevarán a la emergencia de pediatría y ginecobstetricia del bloque materno infantil. Las autoridades aseguran que con el nuevo equipo se brindará una atención directa y de mejor calidad al paciente.

"Estas camillas de colchón impermeable incluyen porta suero y porta monitor de signos vitales; además, permiten cambiar la altura y posición del paciente fácilmente para cuidados críticos o según la necesidad, por ejemplo, la ágil movilización a una interconsulta desde la sala de hospitalización hasta el consultorio médico", detalló Cruz.

Agregó que las camillas multifuncionales para recuperación y traslado son equipos hospitalarios esenciales, diseñados con estructuras metálicas reforzadas.

Tienen ajuste hidráulico de altura, barandas laterales de seguridad y ruedas de freno, capaces de soportar cargas superiores a 400 libras.

Además, la plataforma permite la toma de radiografías sin mover al paciente; las camillas son ideales para pacientes en áreas de recuperación.

Unos L700 millones invierten en remodelar algunas áreas del Hospital Escuela

Semanas atrás, familiares de pacientes y empleados que pertenecen al Sindicato de Trabajadores del hospital denunciaron que el principal centro asistencial del país cuenta con camillas y sillas de ruedas en mal estado; varias de ellas están amarradas con alambres, lo que pone en riesgo el traslado de los pacientes.

El presidente del sindicato, Mauricio Corrales, denunció que el hospital se "cae a pedazos" por falta de mantenimiento en áreas como la lavandería, los sanitarios y las tuberías de drenaje.

"Necesitamos apoyo de este gobierno, ya que hemos sido olvidados por los gobiernos anteriores. Ojalá el presidente voltee su mirada al Hospital Escuela y que la ley de emergencia de salud sea para mejorar, para fortalecer los servicios públicos de salud y no privatizar", dijo el sindicalista.

