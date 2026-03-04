"Que Dios nos acompañe en lo que vayamos a hacer": Ramiro Muñoz, nuevo director de la DLCN

Muñoz agradeció la confianza y destacó la importancia de la coordinación de todas las instituciones del país para enfrentar el crimen organizado.

Con la mano sobre la Constitución de la República, Muñoz se comprometió a liderar de manera efectiva la lucha contra el narcotráfico.

Tegucigalpa, Honduras.- "Prometo ser fiel a la República, cumplir y hacer cumplir la Constitución y sus leyes", fue la promesa de ley del general en condicion de retiro, Ramiro Muñoz , tras ser juramentado como nuevo director de la Dirección de Lucha Contra el Narcotráfico (DLCN) .

Muñoz destacó el papel de los detectives y fiscales en la gestión de resultados y enfatizó la necesidad de transparencia y acción rápida para proteger al país, sus fronteras y su población.

Asimismo, hizo un llamado a los fiscales, jueces y agencias de cooperación internacional a trabajar de manera coordinada. “Las amenazas son tremendamente grandes, pero no hay nada que no podamos hacer, si lo queremos hacer”, señaló.

El general subrayó que la lucha contra el narcotráfico no depende únicamente del Ministerio Público o de la DLCN, sino que requiere el compromiso de todas las entidades responsables de la soberanía, defensa y seguridad pública.

También ocupó cargos como comandante de la Policía Militar del Orden Público (PMOP), durante el gobierno de Xiomara Castro.

Muñoz Bonilla es general en condición de retiro de las Fuerzas Armadas ( FF AA ) con amplia trayectoria en seguridad pública y gestión penitenciaria. Durante varios años se desempeñó como director del Instituto Nacional Penitenciario (INP).

Gracias a Dios y por la nueva oportunidad que nos da, quiero agradecer la confianza del fiscal general por considerarme para este cargo. Creo que aquí necesitamos muchas acciones.

No les voy a decir qué hacer, ustedes mirarán en los próximos días. La única cosa que yo tengo clara es que nuestro país, Honduras, nuestras fronteras, nuestro pueblo, tiene que ser protegido de este flagelo brutal, que si las medidas no se toman a tiempo, nos van a poner de rodillas mañana.

Hoy, con el mayor de los respetos, yo pido el apoyo de todas las instituciones, porque esto no es una guerra solamente del Ministerio Público o de la Dirección de Lucha contra el Narcotráfico; esa es una parte. Aquí es necesario que todos nos comprometamos, porque esta lucha no se gana solos.

Hoy invitamos a las agencias de los países amigos: pongamos a prueba lo que podemos hacer en Honduras, pongamos a prueba también nuestra decencia en la conducción de la lucha contra el narcotráfico. Las amenazas son tremendamente grandes, pero no hay nada que no podamos hacer si lo queremos hacer.

Hoy, que recibimos esta institución, para mí lo más importante son tres cosas. Número uno, los detectives de la lucha contra el narcotráfico; en las manos de ellos está todo lo que podemos hacer y lo que vamos a hacer.

Los fiscales, que son el acompañamiento perfecto para esto, y brindarle al pueblo hondureño la confianza de que podemos tener instituciones fuertes.

Las demás instituciones: hoy tenemos la oportunidad de mostrarle a Honduras que queremos, de qué lado estamos, porque necesitamos también de las otras instituciones que son responsables de la soberanía, de la defensa, de la seguridad pública. Los jueces, aquí estamos hoy, y yo los invito, y son bienvenidos a esta institución, para poder coordinar y que realmente le demos vida a esta institución de la mejor manera, y que los resultados que tengamos los podamos ver lo más pronto posible.

Porque en este país nos conocemos, conocemos cada departamento, sabemos quién se dedica a cada cosa; entonces no creo que nos tardemos en dar respuestas.

Señor fiscal, muy amable, muchas gracias, y estoy atento a lo que vayamos a hacer, y agradezco su confianza para poder realizar este trabajo. Muchísimas gracias, y que Dios nos acompañe en lo que vayamos a hacer.