Presidente Nasry Asfura juramenta a nuevos funcionarios de EHISA, FHIS y Honducor

Tegucigalpa, Honduras.- Como parte del proceso de organización y fortalecimiento institucional del Gobierno, el presidente Nasry Asfura juramentó a varios funcionarios que asumirán nuevas responsabilidades dentro de la administración pública.

Los actos oficiales se realizaron en Casa Presidencial, donde los nuevos funcionarios asumieron formalmente sus cargos tras la toma de promesa de ley, como parte de la consolidación de la gestión pública de la nueva administración.

El mandatario tomó promesa de ley a Alba Yanira Guerra como subsecretaria de Asuntos de la Mujer, y a Wesly Milena Vásquez como delegada del Programa Presidencial Ciudad Mujer.