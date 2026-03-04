Presidente Nasry Asfura juramenta a nuevos funcionarios de EHISA, FHIS y Honducor

Tegucigalpa, Honduras.- Como parte del proceso de organización y fortalecimiento institucional del Gobierno, el presidente Nasry Asfura juramentó a varios funcionarios que asumirán nuevas responsabilidades dentro de la administración pública.
Los actos oficiales se realizaron en Casa Presidencial, donde los nuevos funcionarios asumieron formalmente sus cargos tras la toma de promesa de ley, como parte de la consolidación de la gestión pública de la nueva administración.
El mandatario tomó promesa de ley a Alba Yanira Guerra como subsecretaria de Asuntos de la Mujer, y a Wesly Milena Vásquez como delegada del Programa Presidencial Ciudad Mujer.
Asimismo, fue juramentado Roberto Eduardo Canahuati como director ejecutivo de la Empresa Hondureña de Infraestructura y Servicios Aeroportuarios, S.A. (EHISA).
En el mismo acto, Humberto Emilio Miller asumió como secretario general de la Dirección de Gestión por Resultados (Diger).
El presidente Asfura también tomó promesa de ley a Steffany Rosa Guevara como gobernadora política del departamento de Lempira, y a René Arturo Martínez como director del Fondo Hondureño de Inversión Social (FHIS).
La lista de funcionarios juramentados se completó con Carlos Arturo Zapata, quien asumió como director general de la Empresa de Correos de Honduras (Honducor).
Con estas juramentaciones, el Ejecutivo avanza en la integración de su equipo de trabajo para el inicio formal de la administración del presidente Asfura en sectores considerados prioritarios para el desarrollo del país.