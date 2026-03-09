Gobierno responde a críticas de la UNAH y defiende avances en primeros 40 días de gestión

Tegucigalpa, Honduras.- El gobierno de Nasry Asfura reaccionó al comunicado emitido por la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), en el que la academia presentó una evaluación crítica sobre los primeros 40 días de la actual administración, señalando preocupaciones por la conducción de algunas áreas del Estado.

La Universidad publicó un pronunciamiento en el que realizó una radiografía académica del inicio del gobierno, destacando inquietudes por la falta de titulares en algunas secretarías e instituciones públicas, así como por la conducción de sectores estratégicos como salud y niñez. En el documento, la institución también planteó la necesidad de fortalecer la transparencia y la toma de decisiones dentro del aparato estatal.

Además, el comunicado advierte que, a poco más de un mes de gestión, el país enfrenta retos estructurales que requieren liderazgo claro y autoridades plenamente instaladas en las instituciones, al tiempo que llama a que el gobierno asuma con firmeza la dirección de las políticas públicas. El rector de la UNAH, Odir Fernández, explicó que el pronunciamiento busca ofrecer una evaluación desde la academia sobre la situación actual del país y el desempeño del nuevo gobierno. “Eso es lo que nosotros manifestamos en un comunicado en donde se hace una radiografía académica sobre la situación de lo que es el actual gobierno. Sabemos de que no hubo una transición, pero no hay excusa. Se sabía que se venía a enfrentarse a una serie de situaciones”, manifestó Fernández. El rector señaló que una de las principales preocupaciones radica en la falta de autoridades en algunas dependencias clave del Estado, lo que podría afectar la toma de decisiones en temas sensibles para la población. “No hay secretarios de Estado principalmente en Salud, el presidente no puede manejar la cartera de Salud. Hay otras secretarías y direcciones que no tienen cabeza. Son instituciones sin cabeza”, cuestionó el titular de la máxima casa de estudios. Fernández también expresó inquietud por la conducción de las políticas relacionadas con la niñez y otros sectores sociales, señalando que la ausencia de autoridades responsables podría tener consecuencias en el futuro. “En el tema de la niñez nos preocupa mucho que no hay autoridad que adopte decisiones y definitivamente esto va a pasar factura, sumado a otras decisiones que hoy nosotros estamos viendo”, advirtió. El rector sostuvo además que la crítica académica debe mantenerse independientemente del partido político que gobierne, señalando que las prácticas que antes eran cuestionadas deben seguir siendo objeto de observación. “Hoy somos críticos. Lo que antes era malo sigue siendo malo hoy y no porque haya otro partido político. Debemos de criticar y generar espacios en donde el gobierno sea mejor; la transparencia hoy es necesaria”, expresó.

Respuesta