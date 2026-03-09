Gobierno responde a críticas de la UNAH y defiende avances en primeros 40 días de gestión

Tegucigalpa, Honduras.- El gobierno de Nasry Asfura reaccionó al comunicado emitido por la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), en el que la academia presentó una evaluación crítica sobre los primeros 40 días de la actual administración, señalando preocupaciones por la conducción de algunas áreas del Estado.
La Universidad publicó un pronunciamiento en el que realizó una radiografía académica del inicio del gobierno, destacando inquietudes por la falta de titulares en algunas secretarías e instituciones públicas, así como por la conducción de sectores estratégicos como salud y niñez.
En el documento, la institución también planteó la necesidad de fortalecer la transparencia y la toma de decisiones dentro del aparato estatal.
Además, el comunicado advierte que, a poco más de un mes de gestión, el país enfrenta retos estructurales que requieren liderazgo claro y autoridades plenamente instaladas en las instituciones, al tiempo que llama a que el gobierno asuma con firmeza la dirección de las políticas públicas.
El rector de la UNAH, Odir Fernández, explicó que el pronunciamiento busca ofrecer una evaluación desde la academia sobre la situación actual del país y el desempeño del nuevo gobierno.
“Eso es lo que nosotros manifestamos en un comunicado en donde se hace una radiografía académica sobre la situación de lo que es el actual gobierno. Sabemos de que no hubo una transición, pero no hay excusa. Se sabía que se venía a enfrentarse a una serie de situaciones”, manifestó Fernández.
El rector señaló que una de las principales preocupaciones radica en la falta de autoridades en algunas dependencias clave del Estado, lo que podría afectar la toma de decisiones en temas sensibles para la población.
“No hay secretarios de Estado principalmente en Salud, el presidente no puede manejar la cartera de Salud. Hay otras secretarías y direcciones que no tienen cabeza. Son instituciones sin cabeza”, cuestionó el titular de la máxima casa de estudios.
Fernández también expresó inquietud por la conducción de las políticas relacionadas con la niñez y otros sectores sociales, señalando que la ausencia de autoridades responsables podría tener consecuencias en el futuro.
“En el tema de la niñez nos preocupa mucho que no hay autoridad que adopte decisiones y definitivamente esto va a pasar factura, sumado a otras decisiones que hoy nosotros estamos viendo”, advirtió.
El rector sostuvo además que la crítica académica debe mantenerse independientemente del partido político que gobierne, señalando que las prácticas que antes eran cuestionadas deben seguir siendo objeto de observación.
“Hoy somos críticos. Lo que antes era malo sigue siendo malo hoy y no porque haya otro partido político. Debemos de criticar y generar espacios en donde el gobierno sea mejor; la transparencia hoy es necesaria”, expresó.
Respuesta
Tras el pronunciamiento de la universidad, el secretario de Comunicaciones y Estrategia, José Argueta, reaccionó señalando que el documento de la UNAH no refleja la totalidad de las acciones emprendidas por la actual administración en sus primeras semanas.
“Más que un comunicado institucional, parece una carta personal. Es un poco lamentable que personas quieran subirse sobre las instituciones. Una institución tan respetada como la UNAH creo que tiene una visión más amplia de las cosas”, declaró el funcionario.
Argueta afirmó que el documento universitario presenta una visión general que no toma en cuenta las medidas impulsadas por el gobierno desde el inicio de la gestión.
“Creo que en esta carta la palabra que más se repite es preocupación y en ese sentido lo que verdaderamente preocupa es que no han leído nuestro plan de gobierno”, sostuvo.
El funcionario enumeró algunas de las acciones que, según el gobierno, evidencian avances en áreas como educación, infraestructura y relaciones exteriores durante los primeros 40 días de administración.
Entre ellas, mencionó la distribución de textos escolares, la actualización de la currícula educativa y el impulso de un modelo de educación dual orientado a fortalecer la inserción laboral de los jóvenes.
“Si 10 millones de textos no son productos claros, no sé hacia dónde están viendo. Si la visión de tener una nueva currícula educativa que no se ha hecho en 20 años no es un producto claro, no sé hacia dónde estamos viendo”, afirmó.
Asimismo, señaló que el gobierno ha impulsado programas para fortalecer la merienda escolar y mejorar la infraestructura educativa, iniciativas que forman parte de la hoja de ruta planteada en el plan de gobierno.
En materia de infraestructura, Argueta aseguró que se han ejecutado trabajos de rehabilitación vial en distintos puntos del país como parte de las acciones iniciales de la administración.
“En 40 días pretender hacer una red vial nueva es un poquito complicado. Nos dimos la tarea de rehabilitar 2,700 kilómetros de carretera para que el pueblo hondureño fuera a Semana Santa de manera segura e impulsar el turismo”, detalló.
El secretario también destacó avances en política exterior, incluyendo gestiones para atraer inversión extranjera y programas de capacitación para jóvenes.
“Se están gestionando 10,000 becas con Google y se concretó el retorno al CIADI como un gobierno responsable. Todos estos son productos claros que no estamos diciendo que se van a hacer, es que ya se hicieron”, expresó.
En cuanto a las críticas relacionadas con el sistema de salud, Argueta sostuvo que el gobierno ha trabajado en la creación de un marco jurídico que permita mejorar el acceso a medicamentos y reducir la mora quirúrgica.
“En 40 días no solo tenemos el marco jurídico que nos permite tener acceso a medicamentos para el pueblo hondureño en las próximas semanas, sino además el reglamento. Todo eso en 40 días”, afirmó.
También se defendió la estrategia del gobierno de mantener diálogo con diferentes sectores políticos y sociales, señalando que esto forma parte de una gestión orientada a garantizar gobernabilidad.
“Nosotros no llegamos para pelearnos con nadie. No llegamos para gobernar solo para la gente que votó por nosotros. Somos un gobierno que gobierna para todo el pueblo hondureño”, aseguró.
El gobierno está abierto a dialogar con las autoridades universitarias para explicar las acciones que se están desarrollando desde las distintas secretarías de Estado.
“Con gusto nos sentamos con todas las autoridades de la UNAH para que conozcan nuestro plan de gobierno y los planes que están realizando cada una de nuestras secretarías”, concluyó.