La UNAH crea comisión para modernizar la educación superior en el país

Tegucigalpa, Honduras.- Las autoridades de la Dirección de Educación Superior (DES) nombraron una comisión que se encargará de la modernización de la educación superior en el país. El nombramiento y juramentación de la nueva comisión se realizó esta miércoles por el titular de la DES y rector de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) Odir Fernández. Entre las responsabilidades que tienen los integrantes está impulsar acciones estratégicas para agilizar, fortalecer y actualizar los procesos que conforman el Sistema de Educación Superior.

"Hemos tomado a bien el nombramiento de una comisión para la modernización de lo que es la educación superior, comisión que viene con facultades desde la rectoría para generar mecanismos que impulsen mayor celeridad en los procesos", dijo Fernández. La comisión está liderada por la abogada Dalia Ham, como representante de la rectoría de la UNAH, con el apoyo de otros funcionarios, quienes serán los encargados de la innovación de la gestión, procesos y desarrollo de la DES. Boletín de noticias Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Su labor tendrá vigencia de seis meses y en los primeros 40 días los comisionados deberán entregar un diagnóstico inicial, con el cual se permita crear una ruta de fortalecimiento del recurso humano y la revisión de las condiciones físicas de las universidades públicas y privadas. Otro objetivo que tiene la comisión es el cumplimiento de mejorar los servicios que brindan a los ciudadanos las instituciones universitarias. Mediante el mejoramiento, actualización y agilización de prácticas administrativas con la integración de herramientas tecnológicas que permitan resolver trámites de manera virtual. "“Esa es la modernización que le queremos dar al sistema de educación superior: el acompañamiento a las universidades y el uso de herramientas tecnológicas que eviten procesos tan rudimentarios y arcaicos”, expresó el rector de la UNAH.