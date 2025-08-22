  1. Inicio
Consejo de Educación Superior llama a los políticos a aceptar los resultados electorales

El ente académico exhortó a las autoridades encargadas del proceso democrático a cumplir con la ley y velar por el interés nacional, con el fin de mantener la estabilidad del país

Tegucigalpa, Honduras- El Consejo de Educación Superior (CES), que agrupa a las universidades públicas y privadas del país, exhortó este viernes a estudiantes, comunidades universitarias y a la población en general a participar de manera informada y libre en las elecciones generales del próximo 30 de noviembre.

En un comunicado, el CES destacó que el proceso electoral debe vivirse como una “fiesta democrática”, donde los hondureños elijan en armonía a los mejores hombres y mujeres que aspiran a cargos de elección popular en todos los niveles.

El organismo académico instó a las instituciones responsables de garantizar el proceso democrático a actuar “apegados a la ley, en beneficio del país”, para asegurar el normal funcionamiento de la nación.

Asimismo, hizo un llamado a los actores políticos a aceptar los resultados electorales con humildad y compromiso con el bienestar de la población, “para que la sociedad pueda avanzar en el camino de la paz y la prosperidad”.

Finalmente, el CES informó que se adelantarán algunos procesos académicos con el fin de que la mayoría de las actividades presenciales concluyan antes del 30 de noviembre, permitiendo a los estudiantes ejercer el sufragio sin presiones derivadas de responsabilidades académicas.

