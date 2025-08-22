Consejo de Educación Superior llama a los políticos a aceptar los resultados electorales

Tegucigalpa, Honduras- El Consejo de Educación Superior (CES), que agrupa a las universidades públicas y privadas del país, exhortó este viernes a estudiantes, comunidades universitarias y a la población en general a participar de manera informada y libre en las elecciones generales del próximo 30 de noviembre.

En un comunicado, el CES destacó que el proceso electoral debe vivirse como una “fiesta democrática”, donde los hondureños elijan en armonía a los mejores hombres y mujeres que aspiran a cargos de elección popular en todos los niveles.

El organismo académico instó a las instituciones responsables de garantizar el proceso democrático a actuar “apegados a la ley, en beneficio del país”, para asegurar el normal funcionamiento de la nación.