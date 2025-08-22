Presidenta Castro promete elecciones libres, limpias y democráticas

Tegucigalpa, Honduras.- Con la misiva de que "la refundación continuará, la presidenta de la República, Xiomara Castro, le prometió al pueblo hondureño que el Estado garantizará un proceso eleccionario transparente y dentro de lo que manda la democracia.

En la ceremonia del 12 aniversario de creación de la Policía Militar del Orden Público (PMOP), la mandataria aseguró que "comandante general de las Fuerzas Armadas reafirmo nuestro compromiso: de elecciones libres, limpias y democráticas este 30 de noviembre".

Castro expresó: "No más fraudes electorales, no más golpes de Estado. El 30 de noviembre iremos todos a votar y la refundación continuará", profirió ante los presentes en el complejo de la PMOP, en la aldea Las Casitas.