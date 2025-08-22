  1. Inicio
Presidenta Castro promete elecciones libres, limpias y democráticas

La mandataria invitó a todos los hondureños a ejercer el derecho al sufragio, sin dejar atrás, que el proyecto político de su partido continuará

La presidenta de la República, Xiomara Castro, participó en la celebración de décimo segundo aniversario de la Policía Militar del Orden Público (PMOP).

Tegucigalpa, Honduras.- Con la misiva de que "la refundación continuará, la presidenta de la República, Xiomara Castro, le prometió al pueblo hondureño que el Estado garantizará un proceso eleccionario transparente y dentro de lo que manda la democracia.

En la ceremonia del 12 aniversario de creación de la Policía Militar del Orden Público (PMOP), la mandataria aseguró que "comandante general de las Fuerzas Armadas reafirmo nuestro compromiso: de elecciones libres, limpias y democráticas este 30 de noviembre".

Castro expresó: "No más fraudes electorales, no más golpes de Estado. El 30 de noviembre iremos todos a votar y la refundación continuará", profirió ante los presentes en el complejo de la PMOP, en la aldea Las Casitas.

Xiomara Castro: "El pueblo cree que en tres años y medio tengo que tener resueltos todos los problemas"

"Soldados, la patria nos llama a mantenerse firmes y vigilantes. Alta es la noche y Morazán vigila. Ustedes son los herederos en la defensa de la libertad. Sigamos construyendo paso a paso una Honduras más segura, más justa y en paz", recordó la presidenta a los miembros de las Fuerzas Armadas de Honduras.

Reconocimiento a la PMOP

La gobernante reconoció la labor de quienes integran la fuerza militar denominada PMOP, fundada por su antecesor, Juan Orlando Hernández, en el año 2013.

"La Policía Militar ha asumido el compromiso de presentar resultados en el combate al crimen organizado y narcotráfico, así como la cooperación en acciones con la Policía Nacional y Fuerzas Armadas", refirió.

Xiomara Castro afirma que ni Libre ni Rixi Moncada usan fondos del Estado

Destacó las nuevas funciones que tiene este grupo armado, enfrentando la crisis ambiental en y el resguardo de las áreas protegidas: la biósfera del río Plátano, Tawaka, Guarunta, biósfera Entre Ríos, en los departamentos de Olancho y Gracias a Dios.

El trabajo de la PMOP ha logrado también, según Castro, reducir la tasa de homicidios, de 41 a 26 homicidios por cada 100 mil habitantes.

Presidenta Xiomara Castro recibe su peor calificación tras casi culminar su presidencia

