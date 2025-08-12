Xiomara Castro: "El pueblo cree que en tres años y medio tengo que tener resueltos todos los problemas"

Tegucigalpa, Honduras.- La presidenta Xiomara Castro estuvo este 12 de agosto en diversos eventos en el Distrito Central, el primero de ellos en Casa Presidencial entregando cinco ambulancias que fueron donadas por la República de Corea del Sur.
Castro también estuvo en la colonia Kennedy junto a la ministra de Salud, Carla Paredes; además de visitar la Secretaría de Seguridad en el lanzamiento de una aplicación por parte de la Policía Nacional.
En sus intervenciones, resaltó la "refundación" de su mandato y aseveró que está erradicando con lo "malo" que heredó. “Estamos haciendo un cambio, esto es refundación y a esto le llamo yo refundación porque estamos arrancando desde la raíz lo viejo, lo malo. Todo esto para iniciar con lo nuevo en beneficio de las grandes mayorías y no son palabras, son hechos”, indicó.
La mandataria aseguró que ha destinado proyectos a las 298 municipalidades a nivel nacional, sin importar de qué partido es el alcalde.
“Sin colores políticos, eso es algo que ha caracterizado a mi gobierno. Hemos respaldado y apoyado a las 298 alcaldías, no solo con las transferencias que corresponden, sino también con recursos adicionales para que nos apoyen en la reparación de escuelas y en proyectos de caminos productivos; eso está permitiendo que el país pueda desarrollarse con mayor facilidad”.
A su vez, dijo que en tres años y medio no dará solución a todos los problemas de Honduras.
“Al pueblo se le olvida y algunos de la oposición creen, que en tres años y medio yo tengo que tener resueltos todos los problemas del país”, fustigó.
Añadió que "al pueblo se le tiene que estar recordando las condiciones que encontré el país tras 12 años y siete meses de la narcodictadura. Uno tiene que recordarles porque hay que refrescar siempre la memoria para que entonces sepan que en tres años y medio todo lo que hemos venido haciendo con una voluntad política, pero también con un deseo de hacer transformaciones en nuestro país”.
Sobre la aplicación "Yo Informo" que lanzó la Policía Nacional, dijo: "Creo que a muchos nos ha tocado que vamos en una fila de vehículos y en un semáforo vemos cómo asaltan al carro de adelante y no podemos hacer nada. Ya no necesitamos tener que movernos para poner una denuncia”.
Xiomara Castro recientemente estuvo en Bolivia, donde fue invitada a la conmemoración de los 200 años de independencia.