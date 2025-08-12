Xiomara Castro: "El pueblo cree que en tres años y medio tengo que tener resueltos todos los problemas"

Tegucigalpa, Honduras.- La presidenta Xiomara Castro estuvo este 12 de agosto en diversos eventos en el Distrito Central, el primero de ellos en Casa Presidencial entregando cinco ambulancias que fueron donadas por la República de Corea del Sur. Castro también estuvo en la colonia Kennedy junto a la ministra de Salud, Carla Paredes; además de visitar la Secretaría de Seguridad en el lanzamiento de una aplicación por parte de la Policía Nacional.

En sus intervenciones, resaltó la "refundación" de su mandato y aseveró que está erradicando con lo "malo" que heredó. “Estamos haciendo un cambio, esto es refundación y a esto le llamo yo refundación porque estamos arrancando desde la raíz lo viejo, lo malo. Todo esto para iniciar con lo nuevo en beneficio de las grandes mayorías y no son palabras, son hechos”, indicó. La mandataria aseguró que ha destinado proyectos a las 298 municipalidades a nivel nacional, sin importar de qué partido es el alcalde. “Sin colores políticos, eso es algo que ha caracterizado a mi gobierno. Hemos respaldado y apoyado a las 298 alcaldías, no solo con las transferencias que corresponden, sino también con recursos adicionales para que nos apoyen en la reparación de escuelas y en proyectos de caminos productivos; eso está permitiendo que el país pueda desarrollarse con mayor facilidad”. Boletín de noticias Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. A su vez, dijo que en tres años y medio no dará solución a todos los problemas de Honduras.