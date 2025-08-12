Gobierno lanza aplicación para que ciudadanía reporte delitos, ¿cómo funciona?

La Policía Nacional puso en marcha la aplicación móvil llamada “Yo Informo”, herramienta tecnológica que permitirá a la ciudadanía reportar de forma rápida y directa cualquier situación que requiera la intervención policial, según precisaron. ¿Cómo funcionara y de qué trata?
El evento de lanzamiento se efectuó en las instalaciones de la Secretaría de Seguridad en Tegucigalpa y según dijo Castro, la herramienta acercará a la población con la Policía Nacional.
Según se informó, “Yo Informo” está diseñada para que los usuarios puedan enviar reportes en tiempo real mediante fotografías o videos cortos, facilitando la localización precisa de los hechos y agilizando la respuesta de los cuerpos de seguridad.
"Esta aplicación representa un paso significativo hacia una mayor participación ciudadana en la prevención del delito y el fortalecimiento de la seguridad pública", apuntó la Policía en un comunicado.
La primera fase de implementación se enfocará en las ciudades de Tegucigalpa y San Pedro Sula, donde se concentrarán los esfuerzos iniciales de operación, evaluación y mejora continua de la plataforma. Posteriormente, se prevé su expansión a nivel nacional.
La aplicación estará disponible de forma gratuita para dispositivos Android y iOS. La información recibida será tratada con estricta confidencialidad y será utilizada exclusivamente para fines de seguridad y atención de emergencias.
Cada reporte llega con foto o video y ubicación exacta, permitiendo que nuestros equipos actúen de inmediato en el lugar del incidente", adujo Gustavo Sánchez, ministro de Seguridad.
En el evento se informó que la aplicación funcionará 24/7 y entre los reportes que se podrán hacer están los robos, entre otros.
Para usar la aplicación y como es lógico, las personas deberán tener internet en sus celulares.
En el evento de lanzamiento también estuvo el alcalde del Distrito Central, Jorge Aldana; además de Héctor Zelaya, secretario privado de la presidenta.