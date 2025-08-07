¿Qué hará Cancillería con el diplomático que protagonizó un escándalo en Corea del Sur?

¿Qué hará la Secretaría de Relaciones Exteriores con el diplomático que protagonizó un escándalo en Corea del Sur? Él ya regresó a Honduras y este es el futuro que le espera.
César Padilla fungió como exconsejero de Asuntos Económicos y Comerciales de Honduras en Corea del Sur y reconoció que se encontraba en estado de ebriedad y que "incomodó" a un ciudadano asiático.
Padilla negó que se tratara de una agresión sexual y justificó su comportamiento como una reacción a los efectos del alcohol y a las diferencias culturales entre Honduras y Corea del Sur.
"No hubo ningún proceso judicial en mi contra en Corea. Hubo una investigación policial, una denuncia, y yo, voluntariamente, unas tres semanas después del incidente, me presenté ante la comisaría de Ulsan, aunque no estaba obligado a hacerlo bajo el Convenio de Viena, para poder aclarar la situación", relató en TN5.
El diplomático reveló que al presentarse a la comisaría, los detectives le mostraron evidencia de lo ocurrido. "Efectivamente, admití que estaba en estado de ebriedad y que no tenía la capacidad de controlar mis acciones. Fue irresponsable haberme presentado en ese estado", confesó.
Aceptó que incomodó a un ciudadano coreano "porque, cuando uno se encuentra en ese estado, en nuestra cultura, puede tener acciones que en la de ellos se interpretan como hostigamiento. Hubo un altercado y, como resultado del reclamo, también una pequeña agresión que no pasó a más".
Un medio de comunicación coreano informó que el diplomático hondureño abandonó el país asiático amparado en su inmunidad, a pesar de que el gobierno había prometido retirársela para que enfrentara un proceso legal por sus actos. El pasado 14 de julio, la Cancillería de Honduras informó que a Padilla David, quien se desempeñaba como consejero de Asuntos Económicos y Comerciales, se le retiraría la inmunidad diplomática tras sus acciones en perjuicio de un ciudadano surcoreano. Sin embargo, la revocación de dicha inmunidad no se concretó.
¿Qué hará Cancillería? EL HERALDO confirmó que se estableció un proceso administrativo contra Padilla y fue separado de su cargo como consejero de Asuntos Económicos y Comerciales y empleados de Relaciones Exteriores, además de notificarle que se le retiraron sus privilegios e inmunidades.
A su vez, Cancillería le retiró su pasaporte diplomático, el cual lo beneficiaba en la exención de visas y trámites más rápidos en fronteras. Asimismo, al quitarle el pasaporte diplomático, Padilla ya no podrá disfrutar de mayor seguridad durante sus viajes y actividades internacionales.
Cuando fue consultado sobre si hubo una agresión sexual, como se había reportado, Padilla lo negó y culpó a la prensa por una mala traducción. "Ese es un marco que ustedes han creado de manera irresponsable. Ustedes, los medios, antes de decir eso, antes de replicar una mala traducción, deben verificar, porque son periodistas profesionales", acotó.