¿Qué hará Cancillería con el diplomático que protagonizó un escándalo en Corea del Sur?

Un medio de comunicación coreano informó que el diplomático hondureño abandonó el país asiático amparado en su inmunidad, a pesar de que el gobierno había prometido retirársela para que enfrentara un proceso legal por sus actos. El pasado 14 de julio, la Cancillería de Honduras informó que a Padilla David, quien se desempeñaba como consejero de Asuntos Económicos y Comerciales, se le retiraría la inmunidad diplomática tras sus acciones en perjuicio de un ciudadano surcoreano. Sin embargo, la revocación de dicha inmunidad no se concretó.