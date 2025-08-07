  1. Inicio
  2. Multimedia
  3. Fotogalerías
  4. Fotogalerías Honduras

¿Qué hará Cancillería con el diplomático que protagonizó un escándalo en Corea del Sur?

César Padilla fungió como exconsejero de Asuntos Económicos y Comerciales de Honduras en Corea del Sur

  • 07 de agosto de 2025 a las 14:37
¿Qué hará Cancillería con el diplomático que protagonizó un escándalo en Corea del Sur?
1 de 10

¿Qué hará la Secretaría de Relaciones Exteriores con el diplomático que protagonizó un escándalo en Corea del Sur? Él ya regresó a Honduras y este es el futuro que le espera.

Foto: Cortesía redes
¿Qué hará Cancillería con el diplomático que protagonizó un escándalo en Corea del Sur?
2 de 10

César Padilla fungió como exconsejero de Asuntos Económicos y Comerciales de Honduras en Corea del Sur y reconoció que se encontraba en estado de ebriedad y que "incomodó" a un ciudadano asiático.

 Foto: Cortesía redes
¿Qué hará Cancillería con el diplomático que protagonizó un escándalo en Corea del Sur?
3 de 10

Padilla negó que se tratara de una agresión sexual y justificó su comportamiento como una reacción a los efectos del alcohol y a las diferencias culturales entre Honduras y Corea del Sur.

 Foto: Cortesía redes
¿Qué hará Cancillería con el diplomático que protagonizó un escándalo en Corea del Sur?
4 de 10

"No hubo ningún proceso judicial en mi contra en Corea. Hubo una investigación policial, una denuncia, y yo, voluntariamente, unas tres semanas después del incidente, me presenté ante la comisaría de Ulsan, aunque no estaba obligado a hacerlo bajo el Convenio de Viena, para poder aclarar la situación", relató en TN5.

Foto: Cortesía redes
¿Qué hará Cancillería con el diplomático que protagonizó un escándalo en Corea del Sur?
5 de 10

El diplomático reveló que al presentarse a la comisaría, los detectives le mostraron evidencia de lo ocurrido. "Efectivamente, admití que estaba en estado de ebriedad y que no tenía la capacidad de controlar mis acciones. Fue irresponsable haberme presentado en ese estado", confesó.

 Foto: Cortesía redes
¿Qué hará Cancillería con el diplomático que protagonizó un escándalo en Corea del Sur?
6 de 10

Aceptó que incomodó a un ciudadano coreano "porque, cuando uno se encuentra en ese estado, en nuestra cultura, puede tener acciones que en la de ellos se interpretan como hostigamiento. Hubo un altercado y, como resultado del reclamo, también una pequeña agresión que no pasó a más".

 Foto: Cortesía redes
¿Qué hará Cancillería con el diplomático que protagonizó un escándalo en Corea del Sur?
7 de 10

Un medio de comunicación coreano informó que el diplomático hondureño abandonó el país asiático amparado en su inmunidad, a pesar de que el gobierno había prometido retirársela para que enfrentara un proceso legal por sus actos. El pasado 14 de julio, la Cancillería de Honduras informó que a Padilla David, quien se desempeñaba como consejero de Asuntos Económicos y Comerciales, se le retiraría la inmunidad diplomática tras sus acciones en perjuicio de un ciudadano surcoreano. Sin embargo, la revocación de dicha inmunidad no se concretó.

 Foto: Cortesía redes
¿Qué hará Cancillería con el diplomático que protagonizó un escándalo en Corea del Sur?
8 de 10

¿Qué hará Cancillería? EL HERALDO confirmó que se estableció un proceso administrativo contra Padilla y fue separado de su cargo como consejero de Asuntos Económicos y Comerciales y empleados de Relaciones Exteriores, además de notificarle que se le retiraron sus privilegios e inmunidades.

Foto: Cortesía redes
¿Qué hará Cancillería con el diplomático que protagonizó un escándalo en Corea del Sur?
9 de 10

A su vez, Cancillería le retiró su pasaporte diplomático, el cual lo beneficiaba en la exención de visas y trámites más rápidos en fronteras. Asimismo, al quitarle el pasaporte diplomático, Padilla ya no podrá disfrutar de mayor seguridad durante sus viajes y actividades internacionales.

 Foto: Cortesía redes
¿Qué hará Cancillería con el diplomático que protagonizó un escándalo en Corea del Sur?
10 de 10

Cuando fue consultado sobre si hubo una agresión sexual, como se había reportado, Padilla lo negó y culpó a la prensa por una mala traducción. "Ese es un marco que ustedes han creado de manera irresponsable. Ustedes, los medios, antes de decir eso, antes de replicar una mala traducción, deben verificar, porque son periodistas profesionales", acotó.

Foto: Cortesía redes
Cargar más fotos