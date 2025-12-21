Tres hombres fueron capturados por asesinar a su tío en Gracias, Lempira

Tegucigalpa, Honduras.-Por suponerlos responsables de cometer el delito de homicidio en contra de su tío, tres hombres fueron capturados en flagrancia por agentes de la Policía Nacional en Gracias, Lempira.

Los detenidos tienen 23, 25 y 32 años de edad, son originarios y residentes en el barrio El Censo de Gracias, Lempira, a quienes se les de ser los responsables de haberle quitado la vida a machetazos a su tío José Antonio Díaz Núñez.

El informe policial establece que al momento de la detención, a los tres detenidos se les decomisó un arma blanca tipo machete y ropa de uso diario, con manchas oscuras supuesta sangre.