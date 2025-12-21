  1. Inicio
Tres hombres fueron capturados por asesinar a su tío en Gracias, Lempira

Tres hombres fueron capturados en flagrancia por suponerlos responsables de haberle quitado la vida a machetazos a su tío en Gracias, Lempira

  • Actualizado: 21 de diciembre de 2025 a las 11:00
Tres hombres fueron capturados por asesinar a su tío en Gracias, Lempira

Agentes de la Policía Nacional capturaron a los tres hombre con algunas evidencias que los involucra en el sangriento hecho que se registró en Gracias, Lempira.

Tegucigalpa, Honduras.-Por suponerlos responsables de cometer el delito de homicidio en contra de su tío, tres hombres fueron capturados en flagrancia por agentes de la Policía Nacional en Gracias, Lempira.

Los detenidos tienen 23, 25 y 32 años de edad, son originarios y residentes en el barrio El Censo de Gracias, Lempira, a quienes se les de ser los responsables de haberle quitado la vida a machetazos a su tío José Antonio Díaz Núñez.

El informe policial establece que al momento de la detención, a los tres detenidos se les decomisó un arma blanca tipo machete y ropa de uso diario, con manchas oscuras supuesta sangre.

La acción la ejecutaron los funcionarios policiales a las pocas horas del hecho criminal, luego de recibir información que permitió a los agentes actuar de forma inmediata.

Las autoridades policiales no han dado a conocer las causas por las que los tres hombre cometieron el crimen de su tío en Gracias, Lempira.

Los imputados fueron trasladados a las instalaciones policiales y posteriormente fueron puestos a disposición del Ministerio Público para que continúe el proceso legal correspondiente conforme lo establece en la ley.

Agustín Lagos
Agustín Lagos
Periodista

Licenciado en Periodismo, graduado de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH). Redactor de EL HERALDO desde el 2003 en la cobertura de temas relacionados con seguridad, derechos humanos, política y educación.

