Último adiós a Lilian Padilla, ingeniera asesinada en SPS: “era muy reservada y apegada a su familia”

La Ceiba, Atlántida.- Con mucha tristeza y pesar, familiares y amigos dan el último adiós a la ingeniera civil Lilian Elizabeth Padilla Martínez, de 37 años, quien perdió la vida de manera violenta el pasado viernes en la ciudad de San Pedro Sula. Los restos de la profesional están siendo velados en la funeraria Amor Eterno de esta ciudad, lugar al que han acudido numerosos ciudadanos para expresar sus condolencias a una familia de amplia trayectoria y respeto en la sociedad ceibeña.

Lilian era hija de reconocidos ciudadanos de “La Novia de Honduras”. Su padre, Jorge Padilla, se desempeñó como subgerente del Banco Central de Honduras, mientras que su madre, la licenciada Linda Ruth Martínez Navarro de Padilla, fungió durante 20 años como registradora civil municipal de La Ceiba. Lilian se graduó en el Instituto María Regina de La Ceiba y posteriormente se trasladó a San Pedro Sula, donde trabajó en la empresa Pepsi. Al momento de su fallecimiento, laboraba como consultora para una empresa internacional, desempeñando sus funciones desde su hogar.