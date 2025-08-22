Partido Liberal reúne a candidatos y muestra unidad rumbo a elecciones

Tegucigalpa, Honduras.-En un ambiente de entusiasmo político, el Partido Liberal desarrolló el “Gran Encuentro Liberal de candidatos a alcaldes y diputados titulares y suplentes”, con la presencia del candidato presidencial, Salvador Nasralla.

El evento reunió a aspirantes de todo el país que participarán en las elecciones generales, programadas para el 30 de noviembre.

Durante la jornada se realizaron seminarios de capacitación electoral, definición de estrategias políticas y espacios de motivación dirigidos a las bases liberales.

En su intervención, Nasralla afirmó que la alianza con el Partido Liberal busca rescatar la institucionalidad del país.

“Esta es una reunión con todos los candidatos que buscan una diputación y las 298 alcaldías. Buscamos unificar esfuerzos para cuidar las urnas, convencer a la gente de que el Partido Liberal con Salvador Nasralla es la opción que tenemos para salvar la democracia”, expresó.

El presidenciable aseguró que los sondeos lo colocan “18 puntos arriba de Libre” en la preferencia electoral, aunque llamó a no confiarse.

“Ellos no tienen ninguna posibilidad, pero debemos defender el voto y hacerlo valer”, enfatizó.

De su lado, Eliseo Castro, candidato a alcalde del Distrito Central, calificó el encuentro como un ejemplo de la fortaleza interna que ha alcanzado el liberalismo.

“Esa es la primera muestra, a propios y extraños, de la enorme unidad granítica que el Partido Liberal ha alcanzado. Se hizo una convocatoria bastante rápida y aun así logramos reunir a líderes, jóvenes e independientes que hoy ven al Partido Liberal como la mejor opción democrática”, señaló.

Destacó la presencia de ciudadanos provenientes de otras corrientes políticas, así como de sectores independientes y juveniles, quienes, según dijo, “ya se han incorporado a respaldar al partido en esta contienda electoral”.