Confirman un menor con tosferina y dos sospechosos en La Ceiba

Médicos aconsejan a la población a llevar a sus hijos menores de cinco años a completar los esquemas de vacunación para prevenir la enfermedad.

  • 22 de agosto de 2025 a las 13:05
Los menores de cinco años son los más vulnerables a contagiarse de esta enfermedad, debido a que muchos no tienen completo su esquema de vacunación.

Tegucigalpa, Honduras.- La falta de vacunación en la población menor de cinco años esta causando que los casos de tosferina aumenten en el territorio hondureño.

Este viernes, el personal de salud de La Ceiba, Atlántida, confirmó un contagio de esta enfermedad infecciosa, además de dos menores sospechosos.

El doctor Roberto Turcios, jefe de la Unidad Municipal de Salud, informó que el caso se confirmó mediante prueba de laboratorio; el menor es procedente de la colonia El Trejo en el sector El Búfalo, detalló.

​​​​​​Carlos Umaña alerta sobre brote de tosferina en zona norte por falta de vacunación

A nivel nacional, son más de 50 menores que se han contagiado por esta infección respiratoria, conocida también como tos convulsiva, pero la mayoría de los casos se registran en la zona norte.

De acuerdo a la Organización Panamericana de la Salud (OPS), la tosferina es causada por la bacteria Bordetella pertussis que se encuentra en la boca, la nariz y la garganta de una persona infectada.

La organización detalla que los síntomas suelen aparecer entre 7 y 10 días después de la infección, pero también pueden aparecer hasta 21 días después.

"Al principio, los síntomas se parecen a los de un resfriado común, incluyendo estornudos, secreción nasal, fiebre baja y tos leve. En dos semanas, la tos se vuelve más intensa y se caracteriza por episodios de tos rápida y repetida, seguida de un sonido similar a un silbido agudo. Estos episodios suelen terminar con la expulsión de una mucosidad espesa y transparente, a menudo seguida de vómitos", explica.

En San Pedro Sula y Choloma se registran los tres fallecimientos por tosferina

La enfermedad puede causar la muerte. En Honduras lamentablemente ya se reportan cuatro menores fallecidos; dos en el municipio de San Pedro Sula y el resto en Choloma.

Los médicos hacen el llamado a los padres de familia a llevar a vacunar a sus hijos menores de cinco años y completar el esquema de vacunación para prevenir que la enfermedad los afecte gravemente.

Recordaron que la única manera de prevenir los contagios es mediante la aplicación de la vacuna pentavalente, que protege contra la difteria, tosferina, tétanos, Haemophilus influenzae tipo b y hepatitis B.

