Confirman un menor con tosferina y dos sospechosos en La Ceiba

Tegucigalpa, Honduras.- La falta de vacunación en la población menor de cinco años esta causando que los casos de tosferina aumenten en el territorio hondureño. Este viernes, el personal de salud de La Ceiba, Atlántida, confirmó un contagio de esta enfermedad infecciosa, además de dos menores sospechosos. El doctor Roberto Turcios, jefe de la Unidad Municipal de Salud, informó que el caso se confirmó mediante prueba de laboratorio; el menor es procedente de la colonia El Trejo en el sector El Búfalo, detalló.

A nivel nacional, son más de 50 menores que se han contagiado por esta infección respiratoria, conocida también como tos convulsiva, pero la mayoría de los casos se registran en la zona norte. De acuerdo a la Organización Panamericana de la Salud (OPS), la tosferina es causada por la bacteria Bordetella pertussis que se encuentra en la boca, la nariz y la garganta de una persona infectada. Boletín de noticias Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. La organización detalla que los síntomas suelen aparecer entre 7 y 10 días después de la infección, pero también pueden aparecer hasta 21 días después. "Al principio, los síntomas se parecen a los de un resfriado común, incluyendo estornudos, secreción nasal, fiebre baja y tos leve. En dos semanas, la tos se vuelve más intensa y se caracteriza por episodios de tos rápida y repetida, seguida de un sonido similar a un silbido agudo. Estos episodios suelen terminar con la expulsión de una mucosidad espesa y transparente, a menudo seguida de vómitos", explica.