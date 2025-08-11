​​​​​​Carlos Umaña alerta sobre brote de tosferina en zona norte por falta de vacunación

Tegucigalpa, Honduras.- La zona norte de Honduras registra un peligroso brote de tosferina, enfermedad altamente infecciosa que está afectando a los menores de cinco años. A la fecha se reportan en todo el territorio 64 casos de la enfermedad respiratoria altamente contagiosa causada por la bacteria Bordetella pertussis, de los cuales más de 40 casos (63%) son de la zona norte, alertaron los médicos. El doctor Carlos Umaña, lamentó que la enfermedad que prácticamente estaba erradicada en el país resurgió debido a los bajos niveles de inmunización que presenta el país. "Con más de 40 casos de tosferina reportados en la zona norte del país, prácticamente tenemos un brote de esta terrible enfermedad; y es horrible ver a un niño con tosferina", dijo.

En ese sentido, instó a la población a no poner en riesgo la salud de los menores al dejarse llevar por los grupos que están en contra de las vacunas. En ese sentido, el galeno aconsejó llevar urgente a los menores de edad a los centros de salud más cercanos a completar el esquema de vacunación. "Queremos alertar a la población porque andan un montón de antivacunas haciendo una campaña para que no lleve a sus niños a vacunar. La tosferina no se cura con zacate de limón, hierbabuena, jengibre u otras hierbas. Es una enfermedad bacteriana, potencialmente grave y mortal, que se previene con la vacuna", subrayó el médico. Umaña explicó que en niños como en adultos la infección provoca una tos severa e insistente, que puede terminar en complicaciones respiratorias graves. De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud (OMS), la tosferina se transmite principalmente al inhalar las gotitas de la nariz o la garganta de personas infectadas.