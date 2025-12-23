Contreras respalda el escrutinio y “desautoriza cualquier persona que salga como vocera del PL”

Tegucigalpa, Honduras.- Asegurando que respalda el escrutinio de las urnas electorales, el presidente del Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal ( CCEPL), Roberto Contreras, desautorizó a "cualquier persona que salga como vocera o vocero" del instituto político. A través de su cuenta de X, Contreras aseguró que respalda el escrutinio especial y a las consejeras Cossette López y Ana Paola Hall. "A partir de este momento se desautoriza a cualquier persona que salga como vocera o vocero del Partido Liberal. Cualquier declaración que se tenga que dar saldrá de manera colegiada, desde el órgano jurídico del CCEPLH", posteó Contreras.

Sostuvo que ni siquiera él, como presidente, será vocero, y que cualquier declaración de alcaldes, diputados o candidatos presidenciales será a título personal y no representará al Consejo Central Ejecutivo del PLH. Por el ritmo con el que ha avanzado el escrutinio especial, se espera que en las próximas horas haya una declaratoria oficial. Boletín de noticias Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Más de 2,700 actas con inconsistencias fueron sometidas a revisión, y según el sistema de divulgación de resultados, se ha procesado el 99.92% de las actas.

La consejera Cossette López aseguró que solo restan unas 225 actas por revisar y afirmó que "nuestro deber es hacer la declaratoria; no es un privilegio, no es una atribución, es un deber que tenemos que cumplir". En caso de que Marlon Ochoa se niegue a firmar la declaratoria, López indicó que "se agotarán los trámites legales. Es importante recordar que esta declaratoria no está sujeta a nuestro voto; nosotros no elegimos las autoridades, simplemente las declaramos".