“Nos faltan 225 actas”: Cossette López detalla avances en el escrutinio especial

Tegucigalpa, Honduras.- A un paso de dar la declaratoria oficial, el Consejo Nacional Electoral (CNE) continúa con el escrutinio especial de las elecciones generales celebradas el 30 de noviembre. Según la consejera Cossette López, a eso de las 7:30 de la mañana de este 23 de diciembre faltaban 225 actas por procesar. A través de una entrevista con Radio Cadena Voces, López detalló los avances del escrutinio, pero también mencionó algunos impasses que han retrasado el proceso y advirtió sobre posibles sanciones. “Bueno, en este momento recordemos que hemos tenido unos atrasos que son bastante serios; en este momento nos faltan 225 actas de las que se han aprobado para escrutinio especial”, dijo López a las 7:36 a.m. de este 23 de diciembre. Es importante destacar que el dato compartido por la consejera no coincide con el reflejado en el sistema de divulgación de resultados. Según la plataforma, a las 11:50 de la mañana, el número de actas restantes era de 518, mientras que López reportó cuatro horas antes que la cifra era de 225.

En la entrevista, López mencionó que tras las agresiones ocurridas la noche del pasado lunes 22 de diciembre a miembros del Partido Nacional, los integrantes de los partidos cuya bandera tiene color rojo (en alusión al Partido Liberal y Libre) no querían integrarse a las Juntas Especiales de Verificación. Según indicó, ellos argumentaron que ya se había avanzado bastante en las últimas horas. "Hay detalles de importancia en estos asuntos. La noche de ayer (lunes), después de los episodios terribles, se lanzaron bombas molotov a un bus en el cual se transportaban personas del Partido Nacional, que habían salido del turno A del escrutinio. Están en el hospital. Después de ese episodio seguía el turno B, y cuando llegaron de forma muy paladina, dijeron que se había avanzado demasiado ayer (22 de diciembre) y que no iban a ingresar, y estuvieron por varias horas los dos partidos políticos que tienen color rojo en su bandera diciendo que no iban a ingresar", explicó López.

Agregó que las personas del Partido Innovación y Unidad (PINU) y del Partido Nacional se encontraban sentadas en sus respectivas mesas, y recriminó que “el propósito es claro: es atrasar”. Entre las 4 y 7 de la tarde del pasado lunes, el sistema de divulgación de resultados presentó un avance significativo. Sobre esto, Cossette López informó que “de forma muy rara, ayer se sacaron más actas en 0 que nunca y actas en blanco”. Detalló que “un 10 % de lo que se hizo ayer salió en blanco y en 0. Hay una proyección de votos y hay una conducta, en la cual las actas que se anulan son las que favorecieron al candidato Nasry Asfura”.