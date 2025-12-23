Ataque con “explosivos” deja tres militantes del Partido Nacional heridos en escrutinio del CLE

El incidente se produjo en las inmediaciones del Centro Logístico Electoral (CLE), del CNE, cuando las víctimas -identificadas como Flor Idalia Esquivel, Joseph Alexander Galdámez y Kenia Gisela Pinto- abordaban un autobús tras participar en el recuento especial de 2.792 actas con inconsistencias, de las elecciones generales del pasado 30 de noviembre, que se inició la semana pasada.

Tegucigalpa, Honduras.- Al menos tres militantes del opositor y conservado r Partido Nacional de Honduras resultaron lesionados el pasado lunes 22 de diciembre tras ser atacados con artefactos explosivos al concluir su jornada en el escrutinio especial que realiza el Consejo Nacional Electoral (CNE), informaron fuentes oficiales.

Enfatizó que Honduras es "un gran país, así lo hemos demostrado al mundo el pasado 30 de noviembre y solamente juntos saldremos adelante".

"Como presidenta del CNE, hago un llamado a la prudencia y responsabilidad, reiterando que la violencia nunca puede ser un medio de expresión en democracia", subrayó Hall en la red social X.

La consejera presidenta del CNE, Ana Paola Hall, expresó su solidaridad con los lesionados y condenó "enérgicamente cualquier hecho de violencia que atente contra la integridad física y moral" de las personas involucradas en el escrutinio especial.

La consejera del CNE, Cossette López, por su parte, denunció que el ataque fue perpetrado con "bombas molotov" y calificó de "extraña" la inoperatividad de las cámaras del sistema de emergencia 911 en la zona, que presuntamente se encontraban en mantenimiento.

López cuestionó "¿porqué no hay un solo miembro del PLR (Partido Libertad y Refundación) detenido por los actos delictivos que han ejecutado? Son unos delincuentes que hoy planificaron asesinar nacionalistas y solo gracias a Dios no lo lograron. Todo indica que tienen cómplices, no actuaron solos".

Enfatizó que "la vocación dictatorial y la falta de vocación democrática" del Partido Libre, cuyo coordinador general es el expresidente Manuel Zelaya, esposo y principal asesor de la presidenta Xiomara Castro, "es real y absoluta".

"Se que desean vernos muertos porque durante años han tenido discursos y acciones incendiarias, imprimiendo odio y tratando de adoctrinar personas para que ejecuten delitos en su representación. Odian a todo el que no piense igual, no se respetan ni entre ellos mismos", subrayó.

López acusó al Gobierno de ser "patrocinador directo" de las acciones de los denominados colectivos de Libre, que "conducen irremediablemente al deterioro del respeto a los derechos humanos y atentan contra su vida".

"¿Hasta que punto van a permitir que lleguen?,¿Por qué nadie hace nada?, No es normal exponer la vida por una labor democrática. ¿Quieren ver fallecidos para actuar? ¡Es demasiado!", sostuvo.

Aseguró que en días previos más de quince personas habían sido hospitalizadas por agresiones.

El suceso se produce en un clima de alta tensión política mientras avanza el escrutinio especial, cuyos resultados preliminares mantienen a la cabeza al candidato del conservador Partido Nacional, Nasry 'Tito' Asfura, respaldado por el presidente de EE.UU., Donald Trump.

Según el último registro oficial del CNE, con el 99,92 % de las actas escrutadas, Asfura lidera la votación con el 40,34 % de los sufragios, seguido de Salvador Nasralla, del Partido Liberal, con el 39,44 %, mientras que Rixi Moncada, del partido Libre, se mantiene en tercer lugar con el 19,22 %.