Gerente de la Sesal justifica L20 millones en viáticos: “Hay 36,000 empleados”, dice

Tegucigalpa, Honduras.- Ante cuestionamientos de diversos sectores por el gasto de 20 millones de lempiras en viáticos durante el último año, la Secretaría de Salud (Sesal), defendió la legalidad y necesidad del millonario desembolso. Lourdes Hernández, gerente administrativo de la Sesal justificó en que dicha secretaría cuenta con al menos 36,000 empleados lo que por lógica va a generar un impacto. "Contamos con un total de 36,000 empleados, teniendo antes del año 2022 a unos 21,000 empleados, lo que lógicamente va a generar un impacto en el presupuesto en todas las líneas que la Secretaría de Salud está en este momento manejando”, dijo.

La funcionaria justificó que los viáticos son derechos laborales ganados y de hecho la cantidad que se presupuestó para ese tipo de gastos es baja, considerando los costos en hoteles, alimentación o transporte de los empleados. La funcionaria anunció mque ya se comenzaron los trámites para enviar al Congreso Nacional una propuesta enfocada en incrementar ese renglón presupuestario. "Salud ya inició tramites para enviar al Congreso Nacional una propuesta porque solo mediante el decreto se puede hacer junto a las centrales obreras porque los costos que están destinados o distribuidos en este decreto todavía son muy bajos para el incremento de los costos que ahora tienen en los diferentes hoteles, alimentación o transporte", detalló. Indicó que muchas veces a sus compañeros les toca poner más dinero de su bolsillo que del que les corresponde como viático