Director de campaña de María Corina Machado alerta sobre Smartmatic en Honduras

Caracas, Venezuela.- Héctor Urgelles, venezolano que fungió como director de campaña de María Corina Machado en los comicios de 2024, alertó sobre una posible adjudicación del sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP) en Honduras a la empresa Smartmatic. Urgelles inició diciendo que “Honduras debe evitar lo que ocurrió en Venezuela, donde ya perdimos la democracia, ahora lo que tenemos es un gobierno autocrático auspiciado por el narcotráfico".

Smartmatic es una de las empresas interesadas en transmitir los resultados preliminares en las elecciones generales del 30 de noviembre. Ante ello, comentó en HRN que "esta empresa ha venido manipulando elecciones en varios países e incluso hay confesiones. La empresa tiene conexiones con sectores de izquierda. En Filipinas enfrenta juicios abiertos y se ha documentado que manipuló los resultados electorales". A su vez, consideró que "la contratación de Smartmatic para brindar resultados electorales representa un riesgo, debido a sus antecedentes".

Este 7 de agosto, el Congreso Nacional (CN) aprobó la ampliación para la adjudicación del TREP hasta el 30 de agosto, algo de lo cual habló Héctor Urgelles.