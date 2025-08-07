  1. Inicio
  2. Multimedia
  3. Videos
  4. Videos mundo

Fiscalía de Miami: Smartmatic regaló casa a jefa electoral de Venezuela

Fiscales de Estados Unidos afirmaron que el fundador de la empresa sobornó en 2019 a la entonces jefa del CNE de Venezuela, como parte de una trama de corrupción internacional que está siendo investigada por las autoridades.

  • 07 de agosto de 2025 a las 15:08
El Heraldo Videos