Venezuela anuncia despliegue militar ante supuestas “amenazas imperiales”

El gobierno de Venezuela, a través del ministro de Defensa Vladimir Padrino López, inició un despliegue militar que involucra fuerzas terrestres, aéreas, navales y misilísticas, así como la Milicia Bolivariana, para enfrentar lo que califica como “amenazas imperiales” de Estados Unidos en el Caribe.

  • 11 de noviembre de 2025 a las 15:42
El Heraldo Videos