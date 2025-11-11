Elecciones Honduras 2025
Venezuela anuncia despliegue militar ante supuestas “amenazas imperiales”
El gobierno de Venezuela, a través del ministro de Defensa Vladimir Padrino López, inició un despliegue militar que involucra fuerzas terrestres, aéreas, navales y misilísticas, así como la Milicia Bolivariana, para enfrentar lo que califica como “amenazas imperiales” de Estados Unidos en el Caribe.
Jefry Sánchez
seguir +
11 de noviembre de 2025 a las 15:42
