Nawat Itsaragrisil habla sobre su altercado con Miss México: "Tuve miedo"

El presidente de Miss Universo, Nawat Itsaragrisil, rompió el silencio tras el incidente con Fátima Bosch, narrando su versión de los hechos y ofreciendo disculpas por la tensión generada.

  • 05 de noviembre de 2025 a las 15:42
El Heraldo Videos