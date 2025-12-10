  1. Inicio
Hija de María Corina Machado acepta el Nobel de la Paz por su madre

El acto destacó el reconocimiento internacional a la lucha de Machado y la fuerza simbólica de que su hija fuera quien subiera al escenario a recibir el premio.

  • 10 de diciembre de 2025 a las 10:24
El Heraldo Videos