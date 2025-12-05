  1. Inicio
  2. Multimedia
  3. Videos
  4. Videos mundo

Estados Unidos pide transparencia al CNE y afirma que vigila a Honduras

El subsecretario afirmó que los hondureños merecen que se respete su voluntad en las urnas y pidió al CNE garantizar un proceso transparente durante todo el escrutinio.

  • 05 de diciembre de 2025 a las 15:16
El Heraldo Videos