Vinculan al padre de Fátima Bosch con millonario contrato de Pemex

Un contrato por 745.6 millones de pesos otorgado por Pemex en 2023 conecta al padre de Fátima Bosch, Miss Universo 2025, con Raúl Rocha Cantú, presidente del certamen. La revelación desata cuestionamientos sobre posibles conflictos de interés.

  • 24 de noviembre de 2025 a las 15:04
El Heraldo Videos