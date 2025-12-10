Resultados elecciones
Elecciones Honduras 2025
EH Plus
Investigaciones
Data
EH Explica
Interactivos
Inicio
Honduras
EH Verifica
Economía
Dinero & negocios
Sendas del café
EH Ambiente
Brand Studio
De interés
Acontecer empresarial
Ediciones comerciales
Tegucigalpa
Fotogalerías
Honduras
Sucesos
Entretenimiento
Deportes
Tegucigalpa en fotos
Mundo
Entretenimiento
Sociales
Deportes
EH Trámites
Videos
Hondureños en el mundo
Opinión
Editorial
Columnistas
Héroe y Villano
Cartas al editor
Caricaturas
Apuntes
Trending
Utilidad
Tecnología
Salud y belleza
Sexo y pareja
Empleos
Motores
Revistas
Siempre
Crímenes
Buen provecho
Especiales
Documentos
Edición diaria
Edición PDF
El Heraldo
La Prensa
Diez
Revista Estilo
Buen Provecho
Revista E&N
Suscripción
Suscríbete
Ingresar
Lo último
Honduras
Sucesos
Entretenimiento
Deportes
Mundo
Tegucigalpa
EH Plus
Videos
Fotogalerías
Edición PDF
Boletines
Inicio
.
Multimedia
.
Videos
.
Videos mundo
El Nobel de la Paz llega a manos de la familia de María Corina Machado
Agencia EFE
seguir +
10 de diciembre de 2025 a las 07:18
El Heraldo Videos
Videos mundo
El Nobel de la Paz llega a manos de la familia de María Corina Machado
Agencia EFE
Videos mundo
Diosdado Cabello cree que Nobel de la Paz es "una subasta" que se otorga "al mejor postor"
Agencia EFE
Videos mundo
Estados Unidos pide transparencia al CNE y afirma que vigila a Honduras
Rodiney Cerrato
Videos mundo
Tragedia en Hong Kong: 75 muertos y 279 desaparecidos tras el peor incendio en 30 años
Agencia EFE
Videos mundo
Vinculan al padre de Fátima Bosch con millonario contrato de Pemex
Jefry Sánchez
Videos mundo
Informe forense revela el impacto del disparo que acabó con la vida de Selena Quintanilla
Jefry Sánchez
Videos mundo
Videojuegos habrían desatado agresividad del acusado de triple asesinato en Texas
Rodiney Cerrato
Videos mundo
Venezuela anuncia despliegue militar ante supuestas “amenazas imperiales”
Jefry Sánchez
Videos mundo
Nawat Itsaragrisil habla sobre su altercado con Miss México: "Tuve miedo"
Jefry Sánchez
Videos mundo
Tío de Valeria Márquez señalado como posible autor intelectual del crimen
Jefry Sánchez
Videos mundo
Pastor causa indignación al decir que Dios quiere que su congregación le compre dos iPhone 17
Rodiney Cerrato
Videos mundo
Río de Janeiro vive su operación policial más sangrienta contra el Comando Vermelho
Jefry Sánchez