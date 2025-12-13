  1. Inicio
Así se salvó paracaidista de muerte segura en Australia

Un paracaidista quedó colgado de la cola de una avioneta a unos 4.500 metros de altura tras el despliegue accidental de su paracaídas de reserva durante un salto en el norte de Australia

  • Actualizado: 13 de diciembre de 2025 a las 17:53
El Heraldo Videos