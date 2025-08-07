Congreso aprueba ampliación para adjudicación del TREP hasta el 30 de agosto

Tegucigalpa, Honduras.- Con 117 votos a favor, los diputados del Congreso Nacional (CN) aprobaron la extensión y prórroga de varios puntos del cronograma electoral que se vieron atrasados por la crisis en el Consejo Nacional Electoral (CNE). La iniciativa remitida por el CNE contempla la ampliación del plazo para la adjudicación del Sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP), la cual, por única ocasión, estará vigente hasta el 30 de agosto.

Asimismo, se aprobó la nueva fecha en la que se recibirán las ofertas de las empresas que licitarán para el manejo del TREP, la cual será el 14 de agosto. Otro de los puntos prorrogados este jueves fue la ampliación del período de actualización de la información del Censo Nacional Electoral hasta el 20 de septiembre. La actualización del listado electoral definitivo estará vigente hasta el 30 de septiembre. La iniciativa, recibida por la secretaría del Congreso Nacional este miércoles, fue aprobada de manera íntegra, tal como fue remitida por los equipos técnicos del órgano electoral.

El documento firmado por los consejeros Cossette López, del Partido Nacional; Ana Paola Hall, del Liberal y Marlon Ochoa, de Libertad y Refundación (Libre), mantiene algunos de los lineamientos acordados el pasado 15 de junio sobre el TREP, pero "blinda" aún más el proceso, de acuerdo con analistas. El flujo del TREP, aprobado de forma unánime por el Pleno del Consejo Nacional Electoral (CNE), elimina la intervención humana de las actas en la etapa preliminar, pero permite tres verificaciones a lo largo del proceso.