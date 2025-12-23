Las controversias de 2025 en la vida de los "influencers" hondureños

La boda y divorcio de Alejandra Rubio. La presentadora hondureña Alejandra Rubio y el capitán Javian Thompson se casaron a inicios de 2025 en una boda íntima, lo que no terminó siendo nada íntimo fue la separación. El matrimonio que no superó los tres meses, finalizó de la peor manera.
El proceso fue mediático y polémico, y ambos se acusaron de infidelidades, hubo solicitud de devolución de obsequios, Rubio tuvo que dejar la casa en la que vivía por impago de alquiler y dijo que Thompson le pidió manutención. Finalmente todo acabó con un "le deseo lo mejor" de Rubio a su ex.
Jennifer Aplícano termina con Miguel Marichal. Lo que parecía "la relación que todos queremos", terminó rápidamente. La influencer y el presentador le pusieron punto y final al noviazgo bajo "buenos términos". Pero luego Aplícano comenzó a hablar, Marichal le respondió escuetamente, y entre que él no era un caballero pero sí era un tanto mentiroso, de amigos no quedaron.
Al final sí hubo besos. Durante el corto noviazgo de Jennifer Aplícano y Miguel Marichal, los seguidores de ambos le pedían al presentador que borrara una foto que tenía con Alejandra Rubio en sus redes, en son de broma, deduciendo celos por parte de Aplícano. Incluso hubo alguna que otra broma al respecto. Pero después Rubio admitió que sí hubo besos entre ambos, y fue específica: "Más de 15", pero no piensen mal, fue por la repetidera de besos en el clip de la canción "Amantes", de Rubio. No obstante, la revelación levantó suspicacias.
La "desaparición" de Maynor MC. A mediados de año se reportó la presunta desaparición del cantante hondureño Maynor MC en Colombia, país al que había ido para la grabación de un video clip. Pues resulta que el caso escaló a las autoridades hondureñas, solo para que el artista apareciera en menos de tres días diciendo que estaba bien pero que no podía dar más detalles. Entonces no estaba perdido... ¿andaba de parranda?
Milagro Flores y Supremo. ¿Son o no son? También a mediados de año surgió el rumor del romance entre Milagro Flores y Supremo. Pero entre que parecían pareja pero no lo eran, la presentadora e influencer dijo en un "en vivo" a finales de octubre, que el tiktoker no la quiere ni la respeta. Pero hasta ahora ahí siguen con su "sí pero no".
La tensión entre Fancony y Jorge Cordero. El esposo de Ana Alvarado (Lipstickfables) se ha ido de la lengua en más de una ocasión, y en agosto se fue en contra de Fancony. Jorge Cordero se burló públicamente del aspecto físico del integrante de "Los hijos de Morazán", y sin mucho reparo este quiso resolver el asunto no con diálogo sino con puño limpio, pero dejó en claro que no atacaría a Alvarado, porque ese era un asunto de hombres.
Jorge Cordero, otra vez. Y siguiendo con Jorge Cordero, el esposo de Ana Alvarado se metió con la persona equivocada: Jennifer Aplícano. La influencer que, sin temor a equivocarnos, es una de las más queridas de Honduras, fue objeto de los comentarios despectivos de Cordero, que se voló la barda al burlarse de su cuerpo, de su salud, de sus relaciones y la llamó hipócrita y prepotente. Aplícano le respondió, y sus seguidores le mostraron todo su apoyo.
El baile "inapropiado" de Alejandra Rubio y "La More". Este mes se viralizó un video en el que Alejandra Rubio y "La More" están bailando de forma "explícita". La polémica se encendió tanto que hasta la esposa de Saúl Fox ("La More") salió al paso y mostró presuntas conversaciones sugiriendo una infidelidad. Rubio cortó el asunto y dijo que no volverá a bailar con el influencer.
El deseo presidencial de Milagros Flores. "Un presidente influencer y una primera dama presentadora. Nosotros podemos marcar la diferencia al usar nuestro alcance para servir con honestidad", así de clara fue la publicación de Milagro Flores en su Facebook. Sin rodeos, la presentadora admite que esto sí es posible... y viable. Y entre comentarios como "Tampoco así, Milagros, no se pase" y "El amor la trastornó", hubo quienes le dieron la razón...
Milagros Flores no canta. Y hablando de "debut y despedida", Milagro Flores anunció que se retiraba de la música tras las críticas recibidas cuando lanzó su tema "Quema", pero su colega Alejandra Rubio la animó a seguir, y dijo que "no todos los géneros necesitan voz para poder interpretarse", y reconoció que Flores tenía mucho talento artístico, aunque quizá "no tenga la voz".
Milagro Flores se arrepiente de retiro. La presentadora e influencer dijo en ese momento de críticas, que había incursionado en la música por un reto personal, no precisamente con el objetivo de forjar una carrera musical, algo así como "al cabo que ni quería", y que anunciaba su retiro musical. Pero semanas después volvió con otro tema en colaboración con Música pa´l Barrio: "Raspa Party". Entonces ¿sí quiere cantar?