Las controversias de 2025 en la vida de los "influencers" hondureños

Al final sí hubo besos. Durante el corto noviazgo de Jennifer Aplícano y Miguel Marichal, los seguidores de ambos le pedían al presentador que borrara una foto que tenía con Alejandra Rubio en sus redes, en son de broma, deduciendo celos por parte de Aplícano. Incluso hubo alguna que otra broma al respecto. Pero después Rubio admitió que sí hubo besos entre ambos, y fue específica: "Más de 15", pero no piensen mal, fue por la repetidera de besos en el clip de la canción "Amantes", de Rubio. No obstante, la revelación levantó suspicacias.