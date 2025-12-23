Salvador Nasralla a Donald Trump: "El candidato que usted apoya es cómplice de silenciar el voto"

"Señor Presidente, el candidato que usted apoya en Honduras es cómplice de silenciar el voto de nuestros ciudadanos", sentenció el líder liberal.

En su mensaje compartido en su cuenta de X, Nasralla rechazó que Trump mantuviera su apoyo hacia el candidato nacionalista, Nasry "Tito"Asfura, quien, según él, forma parte de un sistema diseñado para silenciar la voluntad popular expresada en las urnas.

Tegucigalpa, Honduras.- Ante la aprobación de la declaratoria oficial a nivel presidencial sin el total del conteo de actas, el candidato del Partido Liberal, Salvador Nasralla, se dirigió al presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, cuestionando su apoyo al candidato que " está bloqueando la voluntad popular".

Mr President, your endorsed candidate in Honduras is complicit in silencing the votes of our citizens. If he is truly worthy of your backing, if his hands are clean, if he has nothing to fear, then why doesn’t he allow for every vote to be counted? Call him out, and see if he...

El presidenciable liberal retó al mandatario estadounidense a evaluar la integridad de su aliado político, diciendo que "si realmente merece su apoyo, si tiene las manos limpias, si no tiene nada que temer, ¿por qué no permite que se cuente cada voto?".

La postura de Nasralla responde al polémico respaldo que Donald Trump brindó recientemente a Nasry Asfura, calificándolo como el "único verdadero amigo de la libertad" en el país.

Donald Trump publicó mensajes en su red social Truth Social instando a los hondureños a votar por Asfura, asegurando que, si él ganaba, Estados Unidos lo apoyaría fuertemente y cooperaría con su gobierno, subrayando la confianza que, según él, tiene en las políticas del candidato

"Tito será un gran presidente, y Estados Unidos trabajará estrechamente con él para asegurar el éxito, con todo su potencial, de Honduras", escribió Trump.