Honduras, entre los países con mayor mortalidad por cáncer cervicouterino

Tegucigalpa, Honduras.- Honduras figura entre los tres países con mayor tasa de mortalidad por cáncer cervicouterino a nivel mundial, según datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y el Observatorio Mundial del Cáncer (Globocan). La enfermedad está dejando 15.6 muertes por cada 100,000 habitantes, lo que coloca al país está entre los países de las Américas con mayor cantidad de muertes por este tipo de cáncer, según el informe. Los datos muestran que Honduras se ubica en el tercer puesto de los siete países con las tasas de mortalidad más alta por esta enfermedad. Bolivia encabeza la lista con 18.3 muertes por cada 100,000 habitantes, seguido por Paraguay con 16.7. Detrás de Honduras están Guyana (14.9), Belice (13) y Venezuela (12.5). Todos estos países superan ampliamente la media regional, que se sitúa en 7.7 muertes por cada 100,000 mujeres.

La plataforma indica que países vecinos como Guatemala El Salvador y Nicaragua presentan tasas más bajas. Incluso naciones con problemas sanitarios similares, como Haití o República Dominicana, registran cifras inferiores a las de país. De acuerdo a expertos, la posición de Honduras refleja fallas como la detección temprana, la vacunación contra el virus del papiloma humano (VPH), acceso a pruebas diagnósticas y tratamiento oportuno. De acuerdo a Globocan, en Honduras el cáncer de cuello uterino representa el segundo cáncer que más esta afectando a las hondureñas, antes de del cáncer de mama y el de tiroides. El cáncer cervicouterino o de cuello uterino, es una enfermedad que se origina en las células del cuello del útero, causando un impacto en la salud física de las mujeres, hasta la perdida del útero; además del impacto emocional. Cerca de 900 hondureñas cada año son diagnosticadas con la enfermedad, lo que representa alrededor del 15 a 21 por ciento de los casos femeninos. Este año, uno de los casos que más sorprendió a la población fue el de una menor de 12 años que fue diagnosticada con cáncer de cervix en el Hospital Escuela. El médico Dennis Chirinos, explicó que es posible que la menor haya contraído el VPH. Tras ser interrogada, la menor aceptó que mantuvo relaciones sexuales, aunque se desconoce cuánto tiempo pasó desde entonces hasta recibir el diagnóstico. La niña presenta el cáncer en estado avanzado Los médicos indicaron que este tipo de cáncer es causado en más del 99% de los casos por una infección persistente con el virus del papiloma humano, infección de transmisión sexual muy común.

Estar entre los tres países con mayor incidencia es un llamado urgente a reforzar las campañas de vacunación, tamizaje y tratamiento temprano. Es un cáncer prevenible, y cada nuevo caso es una oportunidad perdida.

Acciones

Para reducir las cifras de la enfermedad que esta afectando a muchas mujeres cada año, las autoridades de la Secretaría de Salud desde 2023 trabajan en el Plan Estratégico Nacional para el control del cáncer. El plan prioriza seis tipos de cáncer: cervicouterino, mama, próstata, gástrico, pulmón e infantil. Con la creación del plan el país está dando un paso significativo hacia un futuro más saludable y próspero, mostrando su liderazgo en este tema, indicaron las autoridades sanitarias. Emilia Solis, representante de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) manifestó que decisión de priorizar seis tipos de cáncer, cervicouterino, mama, próstata, gástrico, pulmón e infantil, es un paso en la dirección correcta.