Honduras, entre los países con mayor mortalidad por cáncer cervicouterino

Para reducir las cifras de la enfermedad que esta afectando a muchas mujeres cada año, las autoridades de la Secretaría de Salud desde 2023 trabajan en el Plan Estratégico Nacional para el control del cáncer.El plan prioriza seis tipos de cáncer: cervicouterino, mama, próstata, gástrico, pulmón e infantil.Con la creación del plan el país está dando un paso significativo hacia un futuro más saludable y próspero, mostrando su liderazgo en este tema, indicaron las autoridades sanitarias.Emilia Solis, representante de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) manifestó que decisión de priorizar seis tipos de cáncer, cervicouterino, mama, próstata, gástrico, pulmón e infantil, es un paso en la dirección correcta.