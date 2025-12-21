  1. Inicio
  2. · Honduras

Certificarán la educación básica para jóvenes mayores de 15 años

Las autoridades aplicarán el 17 de enero una prueba de habilidades para certificar la educación básica de los hondureños mayores de 15 años que están fuera del sistema

  • Actualizado: 21 de diciembre de 2025 a las 15:49
Certificarán la educación básica para jóvenes mayores de 15 años

La iniciativa esta dirigida a aquellas personas que pasaron octavo grado y que desean avanzar con su formación, indicaron las autoridades de la Secretaría de Educación.

 Foto: El Heraldo

Tegucigalpa, Honduras.- La Secretaría de Educación (Seduc) lanzó una convocatoria para que jóvenes y adultos mayores de 15 años puedan certificar su educación básica.

Mediante la prueba de habilidades básicas, la iniciativa busca abrir nuevas oportunidades de desarrollo personal, académico y laboral de los hondureños que están fuera del sistema educativo.

La Seduc y gobierno de Francia impulsan la educación terciaria en hostelería y turismo

De acuerdo con la información difundida en las redes sociales de la Seduc, la prueba está dirigida a personas que están fuera del sistema educativo, pero que aprobaron al menos el octavo grado, y que ahora desean avanzar en su formación académica.

Las autoridades educativas destacaron que esta evaluación permitirá validar los conocimientos adquiridos, lo que facilitará la continuidad de sus estudios y el acceso a mejores oportunidades educativas, especialmente para quienes, por distintas razones, interrumpieron su proceso escolar.

La Prueba de Habilidades Básicas se realizará el próximo 17 de enero a nivel nacional en diferentes centros educativos habilitados en los 18 departamentos del país, lo que garantiza cobertura nacional y mayor acceso para la población interesada.

Previo a esa fecha las autoridades de la Seduc invitó a los aspirantes a realizar su inscripción en línea, a través del enlace habilitado en la publicación oficial, como parte del proceso previo para participar en la evaluación.

Ministro de Educación descentraliza los traslados interdepartamentales de los maestros

“Un clic, una prueba y miles de oportunidades para tu futuro", señala el mensaje institucional, al subrayar que la certificación de la Educación Básica es una herramienta clave para fortalecer la inclusión educativa y promover el aprendizaje a lo largo de la vida.

Esta iniciativa forma parte de las acciones impulsadas por la Secretaría de Educación para reducir el rezago educativo, ampliar el acceso a la educación formal y brindar alternativas a jóvenes y adultos que buscan retomar su camino académico en Honduras.

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Redacción web
David Zapata
Periodista

Licenciado en Periodismo, egresado de la UNAH. Con más de 7 años de experiencia en coberturas a nivel nacional, con amplio conocimiento en temas del ramo de la Educación y cambio climático.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias