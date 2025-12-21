Certificarán la educación básica para jóvenes mayores de 15 años

Mediante la prueba de habilidades básicas, la iniciativa busca abrir nuevas oportunidades de desarrollo personal, académico y laboral de los hondureños que están fuera del sistema educativo.

Tegucigalpa, Honduras.- La Secretaría de Educación ( Seduc ) lanzó una convocatoria para que jóvenes y adultos mayores de 15 años puedan certificar su educación básica.

De acuerdo con la información difundida en las redes sociales de la Seduc, la prueba está dirigida a personas que están fuera del sistema educativo, pero que aprobaron al menos el octavo grado, y que ahora desean avanzar en su formación académica.

Las autoridades educativas destacaron que esta evaluación permitirá validar los conocimientos adquiridos, lo que facilitará la continuidad de sus estudios y el acceso a mejores oportunidades educativas, especialmente para quienes, por distintas razones, interrumpieron su proceso escolar.

La Prueba de Habilidades Básicas se realizará el próximo 17 de enero a nivel nacional en diferentes centros educativos habilitados en los 18 departamentos del país, lo que garantiza cobertura nacional y mayor acceso para la población interesada.

Previo a esa fecha las autoridades de la Seduc invitó a los aspirantes a realizar su inscripción en línea, a través del enlace habilitado en la publicación oficial, como parte del proceso previo para participar en la evaluación.