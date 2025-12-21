Cancelar visas a funcionarios que se opongan a que continúe el escrutinio, pide Contreras a EE UU

El conteo había estado avanzando, aunque con algunos disturbios, se había logrado revisar más de 900 actas; sin embargo, en horas de la madrugada se registraron agresiones en el Centro Logístico Electoral (CLE) entre los representantes de los partidos políticos, donde se lleva a cabo el conteo voto por voto.

Tegucigalpa, Honduras.- El escrutinio especial , una fase clave del proceso electoral que no ha podido culminarse por diversos inconvenientes, dejó de actualizar resultados desde hace varias horas, pese a que aún restan más de 1,800 actas por revisar.

Luego de que Estados Unidos revocara la visa a Mario Morazán, magistrado del Tribunal de Justicia Electoral (TJE); a Luis Redondo, presidente del Congreso Nacional; y se le negara a Marlon Ochoa, consejero del CNE, el presidente del Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal (CCEPL), Roberto Contreras, solicitó a ese país tomar las mismas medidas contra los funcionarios que se opongan al avance de la revisión de las actas.

A través de su cuenta oficial en X, Roberto Contreras, tras la paralización del escrutinio especial, publicó: "La interrupción sin justificación del escrutinio electoral ocasionará retrasos que solo benefician a Libertad y Refundación (Libre)".

Por ello, Contreras se refirió a la Embajada de Estados Unidos de América, solicitándole que "continúe con la cancelación de visas de todo funcionario que se oponga a que continúe el conteo electoral".

Asimismo, recriminó que "la voluntad de 3.4 millones de hondureños no puede quedar burlada por tahúres de la política".