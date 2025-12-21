Cancelar visas a funcionarios que se opongan a que continúe el escrutinio, pide Contreras a EE UU

Tegucigalpa, Honduras.- El escrutinio especial, una fase clave del proceso electoral que no ha podido culminarse por diversos inconvenientes, dejó de actualizar resultados desde hace varias horas, pese a que aún restan más de 1,800 actas por revisar.
El conteo había estado avanzando, aunque con algunos disturbios, se había logrado revisar más de 900 actas; sin embargo, en horas de la madrugada se registraron agresiones en el Centro Logístico Electoral (CLE) entre los representantes de los partidos políticos, donde se lleva a cabo el conteo voto por voto.
Luego de que Estados Unidos revocara la visa a Mario Morazán, magistrado del Tribunal de Justicia Electoral (TJE); a Luis Redondo, presidente del Congreso Nacional; y se le negara a Marlon Ochoa, consejero del CNE, el presidente del Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal (CCEPL), Roberto Contreras, solicitó a ese país tomar las mismas medidas contra los funcionarios que se opongan al avance de la revisión de las actas.
A través de su cuenta oficial en X, Roberto Contreras, tras la paralización del escrutinio especial, publicó: "La interrupción sin justificación del escrutinio electoral ocasionará retrasos que solo benefician a Libertad y Refundación (Libre)".
Por ello, Contreras se refirió a la Embajada de Estados Unidos de América, solicitándole que "continúe con la cancelación de visas de todo funcionario que se oponga a que continúe el conteo electoral".
Asimismo, recriminó que "la voluntad de 3.4 millones de hondureños no puede quedar burlada por tahúres de la política".
La consejera del Consejo Nacional Electoral (CNE), Cossette López, reconoció que "su objetivo es impedir la declaratoria. Se trata de una conducta que transgrede la legalidad, vulnera el cronograma electoral y se ejecuta con absoluta impunidad".
López exigió que "ante esta situación, exijo de manera respetuosa pero firme la actuación inmediata de las Fuerzas Armadas, en su calidad de garantes del proceso electoral".