Cancelar visas a funcionarios que se opongan a que continúe el escrutinio, pide Contreras a EE UU

Luego de varias horas sin actualización de resultados y con más de 1,800 actas pendientes, el escrutinio especial quedó detenido en medio de incidentes. Contreras hizo una solicitud a EE UU

    Los incidentes registrados en el CLE y la suspensión del conteo voto por voto provocaron que Roberto Contreras solicitara a Estados Unidos continuar con la cancelación de visas a funcionarios.

  • Actualizado: 21 de diciembre de 2025 a las 07:26

Tegucigalpa, Honduras.- El escrutinio especial, una fase clave del proceso electoral que no ha podido culminarse por diversos inconvenientes, dejó de actualizar resultados desde hace varias horas, pese a que aún restan más de 1,800 actas por revisar.

El conteo había estado avanzando, aunque con algunos disturbios, se había logrado revisar más de 900 actas; sin embargo, en horas de la madrugada se registraron agresiones en el Centro Logístico Electoral (CLE) entre los representantes de los partidos políticos, donde se lleva a cabo el conteo voto por voto.

Cossette advierte desalojo de delegados de Libre y el PL tras intento de "boicot" en escrutinio especial

Luego de que Estados Unidos revocara la visa a Mario Morazán, magistrado del Tribunal de Justicia Electoral (TJE); a Luis Redondo, presidente del Congreso Nacional; y se le negara a Marlon Ochoa, consejero del CNE, el presidente del Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal (CCEPL), Roberto Contreras, solicitó a ese país tomar las mismas medidas contra los funcionarios que se opongan al avance de la revisión de las actas.

A través de su cuenta oficial en X, Roberto Contreras, tras la paralización del escrutinio especial, publicó: "La interrupción sin justificación del escrutinio electoral ocasionará retrasos que solo benefician a Libertad y Refundación (Libre)".

Por ello, Contreras se refirió a la Embajada de Estados Unidos de América, solicitándole que "continúe con la cancelación de visas de todo funcionario que se oponga a que continúe el conteo electoral".

Asimismo, recriminó que "la voluntad de 3.4 millones de hondureños no puede quedar burlada por tahúres de la política".

Ana Paola Hall denuncia sabotaje a sesión del pleno y acusa a Ochoa de tenderles una trampa

La consejera del Consejo Nacional Electoral (CNE), Cossette López, reconoció que "su objetivo es impedir la declaratoria. Se trata de una conducta que transgrede la legalidad, vulnera el cronograma electoral y se ejecuta con absoluta impunidad".

López exigió que "ante esta situación, exijo de manera respetuosa pero firme la actuación inmediata de las Fuerzas Armadas, en su calidad de garantes del proceso electoral".

