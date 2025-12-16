Ministro de Educación descentraliza los traslados interdepartamentales de los maestros

Tegucigalpa, Honduras.- El proceso para aprobar las solicitudes de traslados interdepartamentales de los docente ahora será descentralizado, según lo autorizó el ministro de Educación, Jaime Rodríguez. A pocos días de su nombramiento y a menos de dos meses de concluir en el cargo, Rodríguez ha hecho algunos cambios en los trámites que hace la Secretaría de Educación (Seduc). Entre los más recientes está la autorización a los directores departamentales de Educación para que ejecuten todas las solicitudes de traslado interdepartamentales de maestros que han sido ingresadas sin tener el visto bueno de la Seduc.

A través de la circular 0225-DSE-2025, Rodríguez instruyó a los directores aplicar el artículo 112 del Reglamento del Estatuto del Docente Hondureño. El cual establece que cuando el traslado de un docente sea solicitado para otro departamento, será aprobado por el Director Departamental de Educación donde solicite la ubicación, debiendo este comunicarlo a la junta de selección respectiva. El traslado se realizará atendiendo el siguiente orden estricto de prioridades: seguridad personal; enfermedad; integración familiar; lugar de origen; caso fortuito, fuerza mayor y calamidad doméstica. "Se solicita darle el trámite correspondiente a todas la solicitudes ingresadas en sus respectivas Direcciones Departamentales, no es necesario el visto bueno de este despacho ministerial", indica el oficio. En los últimos años, el proceso se ha hecho de ese modo; sin embargo, en esta administración la última palabra la tenía el ministro de Educación, quien en ese entonces era Daniel Esponda, indicaron maestros a EL HERALDO. Es decir, el proceso, aunque seguía lo que indica el Estatuto del Docente, estaba centralizado por las máximas autoridades de la Secretaría.