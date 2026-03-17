Triángulo Norte y EEUU buscan movilizar $10,000 millones en inversión energética

Tegucigalpa, Honduras.- El Think HUGE Business and Investment Council, un programa que articula esfuerzos de EE.UU., El Salvador, Guatemala y Honduras, celebró este martes un foro en Tegucigalpa para impulsar una agenda de integración energética que busca movilizar 10,000 millones de dólares en inversiones y fortalecer la generación de empleo. El director ejecutivo de HUGE, Greg Huger, dijo que la colaboración entre los sectores privado y público "es fundamental" para lograr la integración energética en la región.

"Ni el sector privado, ni el sector público, ni los amigos internacionales lo pueden hacer solitos. Por eso estamos con esa iniciativa de HUGE que hemos estado empujando desde principios de 2024 para tener una colaboración entre los sectores y entre los países", indicó Huger durante el Foro de Integración Energética, organizado por HUGE.

El presidente Nasry 'Tito' Asfura, quien participó como orador principal, anunció que enviará un paquete de reformas al Congreso Nacional para permitir que las empresas privadas puedan "generar, negociar y vender" energía entre sí.



Obstáculos en la red regional

El Sistema de Interconexión Eléctrica de los Países de América Central (SIEPAC) enfrenta "muchos inconvenientes legales y administrativos" que limitan "el buen uso de esta red" y la firma de contratos a largo plazo, afirmó Huger, quien detalló que la organización ha movilizado 8,000 millones de dólares en la región y generado 250,000 empleos en los últimos cinco años. "Sentimos buena voluntad entre los gobiernos de los tres países, con el apoyo de Estados Unidos para arreglar estas cosas y expandir el SIEPAC", subrayó el ejecutivo de HUGE, y señaló que la meta para el próximo año es elevar las inversiones de 8,000 millones de dólares a 10,000 millones.

El presidente de HUGE, Juan José Daboub, advirtió que las empresas interesadas en trasladar operaciones a la región bajo el modelo de 'nearshoring' requieren unos 3,000 megavatios más de capacidad eléctrica. "La capacidad de la región para atraer inversión a largo plazo depende cada vez más del desempeño y de la confiabilidad de sus sistemas energéticos", enfatizó Daboub.



Mejorar el marco regulatorio