Nasry Asfura: "Es algo mundial el alza del precio al petróleo"

El mandatario hondureño manifestó que el subsidio que actualmente aplica el gobierno representa un aporte fiscal bastante importante y al final sale del bolsillo de los ciudadanos.

Tegucigalpa, Honduras.- El presidente Nasry Asfura participó en Foro de Integración Energética del Triángulo Norte y se refirió al aumento a los combustibles , adelantando que seguirán en alza.

Asfura acotó que "solo el subsidio de la semana anterior significan alrededor de 33 millones de lempiras semanales. Con el aumento de ayer el aporte del gobierno en total ya suma casi 46 millones de lempiras semanales en apoyo del combustible solo en el último aumento".

Ante la críticas de la oposición, consideró que los cuestionamientos son normales, pero el encarecimiento de servicios como los carburantes no es por decisión propia: "La situación que estamos viviendo no es porque nosotros la queremos o porque hemos administrado mal en estos 48 días de gobierno, es algo mundial el alza del precio al petróleo, pero estamos haciendo lo que podemos para estabilizar la situación".

El jefe de Estado afirmó que "tengo que ser consciente que está impactando en la bolsa de cada hondureño y lo entiendo perfectamente, pero también quiero decirles que estamos buscando dejar de gastar lo que no tenemos con la reducción de instituciones y estamos haciendo un esfuerzo".

Durante su charla con los medios de comunicación, Nasry Asfura recalcó que este incremento se ha dado por el conflicto en el Medio Oriente, ocasionado por la guerra entre Estados Unidos, Irán e Israel.