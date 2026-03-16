Ministro de Energía ante alza en los combustibles: "Cuando hagan un viaje, hacer todos los mandados de un solo"

El funcionario adelantó que los carburantes seguirán aumentando su valor y que la guerra en el Medio Oriente es una de las razones para este impacto.

Tegucigalpa, Honduras.- Eduardo Oviedo , ministro de Energía , se refirió al alza en el valor de los combustibles y pidió a la población hondureña poder ahorrar.

A su vez, descartó que el gobierno pueda quitar el impuesto a los combustibles ya que esto reflejaría un impacto en las arcas del Estado.

Oviedo puntualizó que se deben hacer campañas de ahorro, ya que medidas como el "hoy no circula" en la actualidad son inviables.

"No es muy popular el tema del 'hoy no circula' porque resulta que no hay placas y no lo podemos aplicar. Sí, pedirle a la población que optimicen el uso de los autos como llevar más personas dentro de los autos o usar menos el auto si no es necesario", indicó.

Incluso, el funcionario aconsejó que varias personas utilicen un solo auto y emular campañas que se han registrado en otros países.

"Cuando hagan un viaje, hacer todos los mandados de un solo ya que eso se usó en Estados Unidos, lo que es el 'carpooling' donde alguien va en una ruta y se aprovecha".