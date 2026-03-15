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Diputado de Libre necesita más de L10 millones para un "corazón artificial" y poder vivir

El diputado se encuentra en México a la espera de una operación que podría salvarle la vida. Su familia pide ayuda

  • Actualizado: 15 de marzo de 2026 a las 17:38
Diputado de Libre necesita más de L10 millones para un corazón artificial y poder vivir
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Un diputado de Libertad y Refundación (Libre) está luchando por su vida y necesita más de L10 millones para un "corazón artificial". ¿Quién es y qué enfermedad tiene el congresista?

 Fotos: Cortesía redes Octavio Morales
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Se trata de Octavio Morales Bonilla, diputado de Libre por el departamento de Lempira que tiene una grave enfermedad cardíaca.

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Él se encuentra actualmente en México donde está a la espera de una cirugía para colocarle el dispositivo que podría salvarle la vida. En redes su familia ha comenzado una campaña para recolectar fondos.

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Octavio Morales fue diputado suplente de Libre en el período 2022-2026, para el período 2026-2030 logró ser electo como diputado propietario en el departamento de Lempira.

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En enero pasado, mientras se instalaba el Congreso Nacional, el diputado sufrió un desmayo y fue trasladado a un centro hospitalario. Tras ser estabilizado, recibió el alta médica.

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Morales está siendo atendido en el hospital Puerta de Hierro Andares, en México, donde se le pondrá un dispositivo de asistencia ventricular.

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El diagnóstico médico indica que padece insuficiencia cardíaca aguda y miocardiopatía dilatada. Su tratamiento consiste en la implantación de un dispositivo de asistencia ventricular izquierda HeartMate 3, conocido como “corazón artificial”, una tecnología altamente especializada utilizada para ayudar al corazón a bombear sangre.

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El aparato, extrae la sangre del ventrículo izquierdo y la impulsa hacia el resto del cuerpo, cumpliendo parcialmente la función del corazón.

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El dispositivo tiene un costo aproximado de 10.5 millones de lempiras. Sin embargo, el costo se podría elevar a los 12 millones o más por la cirugía y los días en la unidad de cuidados intensivos, junto a la recuperación.

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La familia continúa gestionando recursos para cubrir los gastos médicos. “Hemos recibido apoyo también de Manuel Zelaya, coordinador del Partido Libre y de Ronald Panchamé, jefe de la bancada”, dijo su esposa Lesbia Solórzano.

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Ella añadió que “el seguro médico nos ha respondido y también hemos recibido apoyo. Tomás Zambrano, presidente del Congreso Nacional, nos ha respaldado de manera silenciosa para facilitar el traslado y continúa pendiente del proceso”.

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En redes han compartido números de cuenta para el costoso tratamiento a nombre de Lesbia Lizeth Solórzano en Banco de Occidente 211110166599 y Banco Atlántida 011200743968. Generalmente un diputado propietario gana 90 mil lempiras mensuales sin deducciones.

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