Diputado de Libre necesita más de L10 millones para un "corazón artificial" y poder vivir

Un diputado de Libertad y Refundación (Libre) está luchando por su vida y necesita más de L10 millones para un "corazón artificial". ¿Quién es y qué enfermedad tiene el congresista?
Se trata de Octavio Morales Bonilla, diputado de Libre por el departamento de Lempira que tiene una grave enfermedad cardíaca.
Él se encuentra actualmente en México donde está a la espera de una cirugía para colocarle el dispositivo que podría salvarle la vida. En redes su familia ha comenzado una campaña para recolectar fondos.
Octavio Morales fue diputado suplente de Libre en el período 2022-2026, para el período 2026-2030 logró ser electo como diputado propietario en el departamento de Lempira.
En enero pasado, mientras se instalaba el Congreso Nacional, el diputado sufrió un desmayo y fue trasladado a un centro hospitalario. Tras ser estabilizado, recibió el alta médica.
Morales está siendo atendido en el hospital Puerta de Hierro Andares, en México, donde se le pondrá un dispositivo de asistencia ventricular.
El diagnóstico médico indica que padece insuficiencia cardíaca aguda y miocardiopatía dilatada. Su tratamiento consiste en la implantación de un dispositivo de asistencia ventricular izquierda HeartMate 3, conocido como “corazón artificial”, una tecnología altamente especializada utilizada para ayudar al corazón a bombear sangre.
El aparato, extrae la sangre del ventrículo izquierdo y la impulsa hacia el resto del cuerpo, cumpliendo parcialmente la función del corazón.
El dispositivo tiene un costo aproximado de 10.5 millones de lempiras. Sin embargo, el costo se podría elevar a los 12 millones o más por la cirugía y los días en la unidad de cuidados intensivos, junto a la recuperación.
La familia continúa gestionando recursos para cubrir los gastos médicos. “Hemos recibido apoyo también de Manuel Zelaya, coordinador del Partido Libre y de Ronald Panchamé, jefe de la bancada”, dijo su esposa Lesbia Solórzano.
Ella añadió que “el seguro médico nos ha respondido y también hemos recibido apoyo. Tomás Zambrano, presidente del Congreso Nacional, nos ha respaldado de manera silenciosa para facilitar el traslado y continúa pendiente del proceso”.
En redes han compartido números de cuenta para el costoso tratamiento a nombre de Lesbia Lizeth Solórzano en Banco de Occidente 211110166599 y Banco Atlántida 011200743968. Generalmente un diputado propietario gana 90 mil lempiras mensuales sin deducciones.