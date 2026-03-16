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¿Ahora a qué se dedica? Xiomara Castro reaparece tras dejar la presidencia de Honduras

Héctor Zelaya, hijo de Xiomara Castro, mostró fotos de la expresidenta tras dejar el poder

  • Actualizado: 16 de marzo de 2026 a las 12:50
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La expresidenta Xiomara Castro reapareció tras haber dejado la presidencia de Honduras a finales del mes de enero. ¿A qué se dedica ahora? Esto es lo que se sabe sobre la exmandataria hondureña.

 Foto: El Heraldo
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La última comparecencia pública de Xiomara Castro fue el 26 de enero del presente año en el Estadio Nacional de Tegucigalpa y en ese momento le deseó suerte a Nasry Asfura.

Foto: Archivo El Heraldo
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Castro Sarmiento se convirtió en la primera mujer presidenta de Honduras, al ganar las elecciones generales del 2021 con 1,716,793 votos.

Foto: Cortesía gobierno de Xiomara Castro
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Durante su mandato tuvo varias promesas de campaña que no pudo cumplir, como la instalación de la Comisión Internacional contra la Corrupción e Impunidad en Honduras (CICIH), venta del avión presidencial, entre otras promesas.

Foto: Cortesía gobierno de Xiomara Castro
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Castro Sarmiento y su esposo, el expresidente Manuel Zelaya Rosales, tienen casa en Tegucigalpa y otras propiedades en el departamento de Olancho.

Foto: Cortesía gobierno de Xiomara Castro
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Al salir del poder su cuadro fue ubicado en el salón de retratos de Casa de Gobierno junto al del expresidente Manuel Zelaya Rosales.

Foto: Cortesía redes Héctor Zelaya
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Fue Héctor Zelaya, hijo de la expresidenta y su secretario privado quien compartió postales donde apareció la expresidenta Xiomara Castro.

Foto: Cortesía redes Héctor Zelaya
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La expresidenta Xiomara Castro apareció en la celebración de los 98 años de Hortensia Esmeralda Rosales Sarmiento, conocida por muchos como “Tenchita” y madre del expresidente Manuel Zelaya Rosales. En la foto aparece al lado de la progenitora del expresidente.

Foto: Cortesía redes Héctor Zelaya
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La celebración se dio en el departamento de Olancho ya que ahí la madre del expresidente Zelaya tiene propiedades en Lepaguare, un sitio donde se realizaron Consejos de Ministros.

Foto: Cortesía redes Héctor Zelaya
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Xiomara Castro a partir del 27 inició su labor como diputada al Parlamento Centroamericano (Parlacen), donde comparte bancada de Honduras con Mauricio Oliva, expresidente del Congreso.

Foto: Cortesía redes Parlacen
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