¿Ahora a qué se dedica? Xiomara Castro reaparece tras dejar la presidencia de Honduras

La expresidenta Xiomara Castro reapareció tras haber dejado la presidencia de Honduras a finales del mes de enero. ¿A qué se dedica ahora? Esto es lo que se sabe sobre la exmandataria hondureña.
La última comparecencia pública de Xiomara Castro fue el 26 de enero del presente año en el Estadio Nacional de Tegucigalpa y en ese momento le deseó suerte a Nasry Asfura.
Castro Sarmiento se convirtió en la primera mujer presidenta de Honduras, al ganar las elecciones generales del 2021 con 1,716,793 votos.
Durante su mandato tuvo varias promesas de campaña que no pudo cumplir, como la instalación de la Comisión Internacional contra la Corrupción e Impunidad en Honduras (CICIH), venta del avión presidencial, entre otras promesas.
Castro Sarmiento y su esposo, el expresidente Manuel Zelaya Rosales, tienen casa en Tegucigalpa y otras propiedades en el departamento de Olancho.
Al salir del poder su cuadro fue ubicado en el salón de retratos de Casa de Gobierno junto al del expresidente Manuel Zelaya Rosales.
Fue Héctor Zelaya, hijo de la expresidenta y su secretario privado quien compartió postales donde apareció la expresidenta Xiomara Castro.
La expresidenta Xiomara Castro apareció en la celebración de los 98 años de Hortensia Esmeralda Rosales Sarmiento, conocida por muchos como “Tenchita” y madre del expresidente Manuel Zelaya Rosales. En la foto aparece al lado de la progenitora del expresidente.
La celebración se dio en el departamento de Olancho ya que ahí la madre del expresidente Zelaya tiene propiedades en Lepaguare, un sitio donde se realizaron Consejos de Ministros.
Xiomara Castro a partir del 27 inició su labor como diputada al Parlamento Centroamericano (Parlacen), donde comparte bancada de Honduras con Mauricio Oliva, expresidente del Congreso.