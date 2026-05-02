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Zonas de Honduras que no tendrán energía eléctrica este domingo 3 de mayo

Varias colonias capitalinas, de San Pedro Sula y de La Ceiba, se verán afectadas por los cortes de energía programados que durarán varias horas

  • Actualizado: 02 de mayo de 2026 a las 13:12
Zonas de Honduras que no tendrán energía eléctrica este domingo 3 de mayo

Desde las 7:00 de la mañana iniciarán los cortes de energía.

 Foto: El Heraldo

Tegucigalpa, Honduras.- Varias zonas del país se verán afectadas por los cortes de energía programados para este domingo 3 de mayo.

De acuerdo con la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE), las zonas estarán en mantenimiento por varias horas.

De 7:00 a 9:00 am y de 4:00 a 5:00 pm en el Distrito Central, Francisco Morazán

Banco Central de Honduras (BCH), Centro de Educación Interactivo (Chiminike), parte del Tribunal Superior de Cuentas, Supermercado La Colonia de Mall La Cascada, Plaza Humuya, Conadeh, Typsa, Mall La Cascada, Col. Las Brisas, Col. Betania, Metro Mall, Stibys, Plaza Millenium, parte del Boulevard Económica Europea desde Bulevard F.F.A.A. hasta Metromall, Transportes Cristina, Cadeca, Ferretería Diprofesa, parte de la Colonia Nuevo Amanecer, Col. La Pradera, Flor del Campo, Col. Modesto Rodas, Col. Merrian, Col. Venecia, Bombas UMAPS, Estiquirín, Col. Las Delicias, La Burrera, Col. La Rosa, Col. Siri Zúñiga y zonas aledañas.

De 7:00 am a 5:00 pm en el Distrito Central

Parte de la colonia Altos de Miramontes y parte de la colonia Humuya en avenida Altiplano.

De 7:00 a 9:00 am y de 4:00 a 5:00 pm en el Distrito Central

Parte de la colonia Miramontes, colonia Humuya, Universidad José Cecilio del Valle, Hospital DIME, Dinaf, Ceutec Prado, England School, Plaza Gabriela, Plaza Premier y zonas aledañas.

De 7:00 am a 5:00 pm en el Distrito Central

Parte de colonia Altos de Miramontes y parte de la colonia Humuya

De 8:00 am a 4:00 pm en San Pedro Sula, Cortés

Circuito Ber-L247: Barrio Guadalupe (Oeste), Cervecería Hondureña, Hilos y Mechas, Expocentro, Cámara de Comercio e Industrias de Cortés, Plásticos Industriales (Plisa), Molino Harinero Sula.

Circuito Ber-L248: Col. Tara, Col. Colvisula, Col. Los Zorzales, Col. Los Álamos, Res. Villas Matilda, Res. El Barrial, Col. Villas San Antonio, Edificio Igvanas Tara, Telesistema Hondureño, UTH, Injupemp, Altia, Altara, Unitec, Extractores Fuentes.

De 1:00 pm a 6:00 pm en La Ceiba, Atlántida

Bo. Alvarado, Bo. La Merced (Oeste), Bo. Imán (Oeste), Bo. Potreritos, Ave. 14 de Julio desde Plaza Las Banderas hasta Mercado San Isidro, Ave. San Isidro desde Maxi Despensa hasta Escuela Morazán, Hospital Medicentro.

De 7:00 am a 12:00 pm en La Ceiba, Atlántida

Col. Sitramacsa, Col. Piñanza, Col. Hondutel, Col. Esquipulas, Col. Miramar, Col. La Culata, Col. Villa Real, Col. Los Locutores, Col. Alambra, Col. Sutrafco, Policía Nacional de Tránsito, Col. El Dorado, Infop, Mercado San José, Uth, Plantel Enee, Col. Los Maestros, Energua, Calle 8 desde Zona Mazapán hasta Banco de Occidente, Ave. La República: Desde Hotel París hasta Centro Penal, Ave. San Isidro: Desde Burger King hasta Muelle Fiscal, Hotel Art Deco Bo. Inglés, Bo. Higuerito, Calle Desde El Centro Penal Hasta Colegio San Isidro, Hospital Euro-Honduras, Hospital Centro Médico.

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Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

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