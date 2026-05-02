Muere carbonizado motociclista tras brutal choque en Intibucá

Una tragedia vial se registró la mañana de este sábado en la carretera que conecta Marcala, La Paz, con La Esperanza, Intibucá, luego de un accidente que dejó una persona fallecida.
El hecho se registró específicamente en el kilómetro 7, a la altura del desvío de Guise, donde una motocicleta y una camioneta colisionaron de forma violenta.
Tras el impacto, ambas unidades se incendiaron casi de inmediato, generando una escena dramática que alarmó a quienes transitaban por la zona.
La víctima mortal fue identificada de manera preliminar como Lucio Gómez Pineda, quien se conducía en la motocicleta al momento del accidente.
A diferencia de los ocupantes del vehículo tipo camioneta, el motociclista no logró escapar del fuego y falleció carbonizado en el lugar.
El cuerpo quedó tendido a un costado de la carretera y posteriormente fue cubierto con una manta mientras se realizaban las diligencias correspondientes.
Por su parte, los pasajeros de la camioneta lograron salir a tiempo tras la magnitud del impacto.
El conductor del vehículo relató que viajaban varias personas con destino hacia San Juan, Intibucá, cuando ocurrió la colisión frontal.
Según su testimonio, las bolsas de aire se activaron, lo que facilitó que todos abandonaran el automotor segundos antes de que las llamas lo consumieran por completo.
Al lugar acudieron miembros del Cuerpo de Bomberos, quienes trabajaron para sofocar el incendio que redujo a cenizas tanto la motocicleta como la camioneta.
Asimismo, agentes de la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte iniciaron las investigaciones para determinar las causas del accidente y establecer responsabilidades.
Mientras tanto, el área fue acordonada por las autoridades a la espera del levantamiento del cuerpo por parte de Medicina Forense, en medio de una escena marcada por los restos carbonizados y el impacto del siniestro.