Historial sangriento: "Calolo", miembro del Cartel del Diablo", arrastra "rosario" de crímenes

Asimismo, hicieron un llamado a la población para que brinde información que permita ubicar a otros integrantes del grupo y fortalecer las investigaciones en curso. "Todos los individuos vinculados en estos hechos sangrientos y en el secuestro y asesinato del pastor Óscar Núñez están plenamente identificados", aseguró René Ponce Canales, director de la Dirección de Investigación Policial (DPI).