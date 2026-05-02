Historial sangriento: "Calolo", miembro del Cartel del Diablo", arrastra "rosario" de crímenes

Un “rosario de homicidios y asesinatos” pesan sobre Carlos Daniel Palma Murillo, de 21 años, conocido con el alias de “Calolo”, capturado recientemente por autoridades hondureñas.
El joven es señalado como integrante del grupo criminal denominado “Cártel del Diablo”, una estructura que ha sido vinculada a múltiples hechos violentos en el departamento de Yoro.
De acuerdo con las autoridades policiales, “Calolo” habría participado en diversos actos delictivos, entre ellos homicidios y asesinatos, presuntamente ordenados por Esteban Gumercindo Ferrera, alias “El Diablo”, quien es considerado el cabecilla de esta organización.
Su captura también lo coloca como el segundo implicado en el secuestro y asesinato del pastor y caficultor Óscar Núñez, un caso que generó fuerte impacto en la población.
Por este crimen, ya guarda prisión Eduin Eraldo Palma Banegas, alias “Puñal”, señalado como el primer capturado y uno de los principales responsables de coordinar el hecho.
Según las investigaciones, el secuestro ocurrió el lunes 20 de abril, cuando Núñez salió de su vivienda a las 5:30 de la mañana con destino a una finca cafetalera en el municipio de Yorito, Yoro.
Tras su desaparición, familiares recibieron llamadas de los captores exigiendo dinero por su liberación, pero días después su cuerpo fue encontrado sin vida, confirmando el trágico desenlace.
Ante este escenario, las autoridades policiales aseguraron que no descansarán hasta capturar a todos los miembros de esta estructura criminal, a la que responsabilizan de mantener en zozobra a varias comunidades.
Asimismo, hicieron un llamado a la población para que brinde información que permita ubicar a otros integrantes del grupo y fortalecer las investigaciones en curso. "Todos los individuos vinculados en estos hechos sangrientos y en el secuestro y asesinato del pastor Óscar Núñez están plenamente identificados", aseguró René Ponce Canales, director de la Dirección de Investigación Policial (DPI).
Finalmente, las autoridades reafirmaron su compromiso en el combate a estas estructuras delictivas, asegurando que ya se ejecutan operaciones coordinadas con agencias de inteligencia del Estado y el apoyo de las Fuerzas Armadas en las zonas intervenidas.