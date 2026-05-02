  1. Inicio
  2. Multimedia
  3. Fotogalerías
  4. Fotogalerías sucesos

Historial sangriento: "Calolo", miembro del Cartel del Diablo", arrastra "rosario" de crímenes

El detenido, miembro del Cártel del Diablo, estaría vinculado a una serie de crímenes en Yoro y al secuestro y asesinato del pastor Óscar Núñez

  • Actualizado: 02 de mayo de 2026 a las 10:21
Historial sangriento: Calolo, miembro del Cartel del Diablo, arrastra rosario de crímenes
1 de 10

Un “rosario de homicidios y asesinatos” pesan sobre Carlos Daniel Palma Murillo, de 21 años, conocido con el alias de “Calolo”, capturado recientemente por autoridades hondureñas.

 Foto: Policía Nacional de Honduras
Historial sangriento: Calolo, miembro del Cartel del Diablo, arrastra rosario de crímenes
2 de 10

El joven es señalado como integrante del grupo criminal denominado “Cártel del Diablo”, una estructura que ha sido vinculada a múltiples hechos violentos en el departamento de Yoro.

Foto: Policía Nacional de Honduras
Historial sangriento: Calolo, miembro del Cartel del Diablo, arrastra rosario de crímenes
3 de 10

De acuerdo con las autoridades policiales, “Calolo” habría participado en diversos actos delictivos, entre ellos homicidios y asesinatos, presuntamente ordenados por Esteban Gumercindo Ferrera, alias “El Diablo”, quien es considerado el cabecilla de esta organización.

 Foto: Policía Nacional de Honduras
Historial sangriento: Calolo, miembro del Cartel del Diablo, arrastra rosario de crímenes
4 de 10

Su captura también lo coloca como el segundo implicado en el secuestro y asesinato del pastor y caficultor Óscar Núñez, un caso que generó fuerte impacto en la población.

 Foto: Policía Nacional de Honduras
Historial sangriento: Calolo, miembro del Cartel del Diablo, arrastra rosario de crímenes
5 de 10

Por este crimen, ya guarda prisión Eduin Eraldo Palma Banegas, alias “Puñal”, señalado como el primer capturado y uno de los principales responsables de coordinar el hecho.

 Foto: Policía Nacional de Honduras
Historial sangriento: Calolo, miembro del Cartel del Diablo, arrastra rosario de crímenes
6 de 10

Según las investigaciones, el secuestro ocurrió el lunes 20 de abril, cuando Núñez salió de su vivienda a las 5:30 de la mañana con destino a una finca cafetalera en el municipio de Yorito, Yoro.

 Foto: Redes Sociales
Historial sangriento: Calolo, miembro del Cartel del Diablo, arrastra rosario de crímenes
7 de 10

Tras su desaparición, familiares recibieron llamadas de los captores exigiendo dinero por su liberación, pero días después su cuerpo fue encontrado sin vida, confirmando el trágico desenlace.

 Foto: Policía Nacional de Honduras / Redes Sociales
Historial sangriento: Calolo, miembro del Cartel del Diablo, arrastra rosario de crímenes
8 de 10

Ante este escenario, las autoridades policiales aseguraron que no descansarán hasta capturar a todos los miembros de esta estructura criminal, a la que responsabilizan de mantener en zozobra a varias comunidades.

 Foto: Policía Nacional de Honduras
Historial sangriento: Calolo, miembro del Cartel del Diablo, arrastra rosario de crímenes
9 de 10

Asimismo, hicieron un llamado a la población para que brinde información que permita ubicar a otros integrantes del grupo y fortalecer las investigaciones en curso. "Todos los individuos vinculados en estos hechos sangrientos y en el secuestro y asesinato del pastor Óscar Núñez están plenamente identificados", aseguró René Ponce Canales, director de la Dirección de Investigación Policial (DPI).

 Foto: Policía Nacional de Honduras
Historial sangriento: Calolo, miembro del Cartel del Diablo, arrastra rosario de crímenes
10 de 10

Finalmente, las autoridades reafirmaron su compromiso en el combate a estas estructuras delictivas, asegurando que ya se ejecutan operaciones coordinadas con agencias de inteligencia del Estado y el apoyo de las Fuerzas Armadas en las zonas intervenidas.

 Foto: Policía Nacional de Honduras
Cargar más fotos