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Esto encontraron en lujosa casa tras la fuga del hijo de Iván Velásquez, exgerente de Koriun

Autoridades revelaron el dinero y objetos encontrados en una vivienda de lujo tras la huida del hijo del exgerente de Koriun Inversiones

  • Actualizado: 02 de mayo de 2026 a las 13:26
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Una vivienda ubicada en la residencial Campisa, en San Pedro Sula, se convirtió en el foco de una nueva diligencia del Ministerio Público en el marco del caso Koriun Inversiones.

 Foto: Cortesía MP.
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El operativo, ejecutado por agentes de la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC), tenía como objetivo recabar indicios relacionados con una investigación por presuntos delitos de estafa y lavado de activos.

 Foto: Cortesía
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De acuerdo con la información oficial, en la propiedad residía supuestamente Deyvi Yuvini Alvarado, hijo del exgerente de la empresa, Iván Velásquez, quien enfrenta múltiples señalamientos.

 Foto: Cortesía
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Sin embargo, la intervención no logró su captura. Según el reporte, el joven detectó la presencia de las autoridades y decidió huir del lugar en un vehículo deportivo.

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Durante la fuga, el sospechoso causó daños materiales en el acceso de la residencial, además de impactar contra vehículos institucionales y particulares que se encontraban en la zona.

 Foto: Cortesía
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Tras asegurar el inmueble, los equipos de investigación iniciaron una inspección detallada en busca de evidencias que aportaran al caso.

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En el interior de la vivienda, los agentes encontraron una suma de 277,762 lempiras en efectivo, así como 590 pesos mexicanos.

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Además del dinero, se decomisó una máquina contadora de billetes, una computadora y dos vehículos que permanecían dentro de la propiedad.

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Uno de los automóviles incautados coincide con el utilizado por el sospechoso durante su huida, el cual quedó parcialmente destruido tras el incidente.

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Las autoridades consideran que estos elementos podrían aportar información clave sobre las operaciones financieras investigadas.

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Pese al despliegue policial, hasta el momento no se reportan capturas relacionadas con este hecho y el principal sospechoso continúa prófugo.

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El Ministerio Público mantiene abiertas las diligencias y no descarta nuevas acciones para dar con el paradero del implicado y profundizar en el caso.

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