Gobierno anuncia subsidio del 50% al alza de dos combustibles ante aumento internacional

Tegucigalpa, Honduras. El gobierno de Honduras informó que aplicará un mecanismo temporal de apoyo para amortiguar el aumento internacional en los precios de los combustibles, con el objetivo de proteger la economía de las familias hondureñas y los sectores productivos.

En un comunicado oficial emitido por la Presidencia, las autoridades explicaron que el reciente incremento en los precios internacionales del petróleo, generado por la crisis geopolítica en el Medio Oriente, está provocando presiones en los mercados energéticos a nivel mundial.

Ante este escenario, el Ejecutivo anunció que el Estado asumirá el 50% del aumento internacional en la gasolina regular y el diésel.

De acuerdo con el comunicado, para la semana del 16 de marzo de 2026, el ajuste internacional refleja un incremento real de:

Gasolina regular: L6.24 por galón

Diésel: L11.60 por galón