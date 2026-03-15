  1. Inicio
  2. · Economía

Gobierno anuncia subsidio del 50% al alza de dos combustibles ante aumento internacional

El Gobierno de Honduras anunció que asumirá el 50% del incremento internacional en los precios de dos derivados del petróleo, ¿cuáles son?

  • Actualizado: 15 de marzo de 2026 a las 09:00
Gobierno anuncia subsidio del 50% al alza de dos combustibles ante aumento internacional

Imagen de referencia de los trabajos en un pozo de petróleo.

Foto: EFE

Tegucigalpa, Honduras. El gobierno de Honduras informó que aplicará un mecanismo temporal de apoyo para amortiguar el aumento internacional en los precios de los combustibles, con el objetivo de proteger la economía de las familias hondureñas y los sectores productivos.

En un comunicado oficial emitido por la Presidencia, las autoridades explicaron que el reciente incremento en los precios internacionales del petróleo, generado por la crisis geopolítica en el Medio Oriente, está provocando presiones en los mercados energéticos a nivel mundial.

Ante este escenario, el Ejecutivo anunció que el Estado asumirá el 50% del aumento internacional en la gasolina regular y el diésel.

De acuerdo con el comunicado, para la semana del 16 de marzo de 2026, el ajuste internacional refleja un incremento real de:

Gasolina regular: L6.24 por galón

Diésel: L11.60 por galón

Excluidos del beneficio: ¿Quiénes podrán aplicar al subsidio de la ENEE?

Con la aplicación del subsidio gubernamental, el Estado absorberá parte de ese incremento, lo que representa:

L3.12 por galón en gasolina regular

L5.80 por galón en diésel

Las autoridades detallaron que esta medida tendrá un impacto aproximado de L49.8 millones por semana, equivalente a L199.2 millones mensuales, recursos que serán destinados para reducir parcialmente el impacto del alza internacional.

El gobierno indicó que Honduras, al ser un país importador de combustibles, no es ajeno a las fluctuaciones del mercado internacional, por lo que continuará monitoreando el comportamiento de los precios del petróleo.

Finalmente, el Ejecutivo aseguró que seguirá actuando con responsabilidad para mantener la estabilidad del país y acompañar a la población ante los efectos de la situación internacional.

Presupuesto 2026 aprobado en gobierno de Xiomara Castro es “altamente inflado”: Emilio Hércules

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias