Gobierno anuncia subsidio del 50% al alza de dos combustibles ante aumento internacional

Tegucigalpa, Honduras. El gobierno de Honduras informó que aplicará un mecanismo temporal de apoyo para amortiguar el aumento internacional en los precios de los combustibles, con el objetivo de proteger la economía de las familias hondureñas y los sectores productivos.
En un comunicado oficial emitido por la Presidencia, las autoridades explicaron que el reciente incremento en los precios internacionales del petróleo, generado por la crisis geopolítica en el Medio Oriente, está provocando presiones en los mercados energéticos a nivel mundial.
Ante este escenario, el Ejecutivo anunció que el Estado asumirá el 50% del aumento internacional en la gasolina regular y el diésel.
De acuerdo con el comunicado, para la semana del 16 de marzo de 2026, el ajuste internacional refleja un incremento real de:
Gasolina regular: L6.24 por galón
Diésel: L11.60 por galón
Con la aplicación del subsidio gubernamental, el Estado absorberá parte de ese incremento, lo que representa:
L3.12 por galón en gasolina regular
L5.80 por galón en diésel
Las autoridades detallaron que esta medida tendrá un impacto aproximado de L49.8 millones por semana, equivalente a L199.2 millones mensuales, recursos que serán destinados para reducir parcialmente el impacto del alza internacional.
El gobierno indicó que Honduras, al ser un país importador de combustibles, no es ajeno a las fluctuaciones del mercado internacional, por lo que continuará monitoreando el comportamiento de los precios del petróleo.
Finalmente, el Ejecutivo aseguró que seguirá actuando con responsabilidad para mantener la estabilidad del país y acompañar a la población ante los efectos de la situación internacional.