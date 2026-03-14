Israel intensifica operaciones en Líbano y Trump pide a otros países enviar barcos

Israel.- Israel ha intensificado sus operaciones militares en Líbano,mientras su Gobierno planea una invasión masiva en el sur del país para desmantelar la presencia de la milicia chií proiraní Hizbulá, en un contexto de escalada regional por la guerra con Irán.

Estados Unidos atacó esta madrugada la isla iraní de Jarg, centro neurálgico de la industria petrolera de la República Islámica, y su presidente, Donald Trump, pidió a los países afectados por el bloqueo del estrecho de Ormuz que envíen "buques de guerra" para mantenerlo "abierto y seguro", tras el anuncio del nuevo líder supremo iraní, Mojatba Jameneí, de que el estratégico paso permanecerá cerrado.

Posible invasión en el LíbanoSegún fuentes israelíes y estadounidenses citadas por Axios, Israel decidió invadir el sur de Líbano tras el lanzamiento por parte de la milicia libanesa, apoyada por Irán, de más de 200 proyectiles contra el norte de Israel la noche del miércoles.

Desde el viernes, el Ejército israelí envía refuerzos a la frontera norte, moviliza reservistas y ha emitido órdenes de evacuación en el sur del Líbano, incluyendo por primera vez pueblos que no fueron evacuados en guerras de los últimos dos años.