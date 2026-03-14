Famoso caballo de carreras terminó siendo la carne de un comedor social en Turquía

Viena, Turquía.- El Ministerio de Agricultura de Turquía ha multado con unos 2.600 euros al propietario de un famoso caballo de carreras cuya carne acabó en un comedor social turco y que pudo ser identificado porque uno de los comensales encontró un microchip en su plato, informan este sábado los medios locales.

El caballo, ganador de varias carreras en el hipódromo de Adana, una ciudad a unos 480 kilómetros al sur de Ankara, había sido sacrificado tras sufrir una herida en la pata.

La agencia DHA informa de que un usuario de un comedor social en Mersin, a 65 kilómetros de Adana, encontró un objeto extraño en su plato de Kavurma, un plato típico de Turquía que suele prepararse con carne de cordero o ternera.