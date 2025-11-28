Japón envía condolencias a Tailandia tras las inundaciones que dejan 145 muertos

Tokio.- El ministro de Exteriores de Japón, Toshimitsu Motegi, trasladó este viernes sus condolencias a su homólogo tailandés, Sihasak Phuangketkeow, por las recientes inundaciones, que ya han dejado al menos 145 muertos en este país del sudeste asiático.

"Se perdieron vidas valiosas y se causaron graves daños a causa de las fuertes lluvias e inundaciones en el Reino de Tailandia. Quisiera expresar mis más sinceras condolencias a las víctimas y mi solidaridad con sus familias", dijo Motegi en un comunicado compartido por su oficina.

El responsable deseó también una pronta recuperación a los afectados y la restauración de las zonas afectadas.