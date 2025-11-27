Aumentan a 65 los muertos y 279 desaparecidos tras incendio de Hong Kong

Hong Kong.- El incendio declarado en siete edificios de un complejo residencial de Hong Kong deja ya 65 fallecidos, 70 heridos hospitalizados, entre ellos diez bomberos, y al menos 279 desaparecidos, según las últimas cifras difundidas este jueves por los servicios de emergencia. Otros 62 residentes continúan atrapados dentro de los inmuebles, mientras avanzan las operaciones de rescate. Además, los bomberos confirmaron el rescate de un nuevo superviviente, un hombre localizado en la escalera del piso 16 de uno de los edificios afectados. El siniestro, registrado el miércoles por la tarde, ha devastado siete de los ocho bloques de 31 plantas que componen el complejo Wang Fuk Court, en el distrito de Tai Po, y se ha convertido en el peor incendio urbano de Hong Kong en tres décadas. El fuego comenzó en uno de los edificios y se propagó con extrema rapidez, alimentado por los andamios de bambú recubiertos con mallas de seguridad, lonas impermeables y planchas de poliestireno expansivo utilizados en las obras de renovación exterior iniciadas en julio de 2024. Boletín de noticias Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día.

Las autoridades consideran “inusual” la velocidad de propagación y han confirmado la presencia de materiales de poliestireno expandido altamente inflamables dentro de los bloques. Hasta primera hora de la mañana, los incendios en los siete edificios estaban ya bajo control, y solo quedaban llamas en tres de ellos, después de casi 10 horas de operaciones continuadas. Pocas horas después, el jefe del Ejecutivo, John Lee, aseguró que los incendios en todos los edificios afectados estaban “totalmente bajo control”. El Departamento de Bomberos ha desplegado 1.250 efectivos, 304 vehículos de emergencia, 26 equipos especializados y cuatro drones para vigilancia aérea, y continúa avanzando planta por planta en tareas de rescate y enfriamiento. Los mandos alertaron del riesgo de colapso parcial del andamiaje, del que ya han caído fragmentos, lo que obliga al personal a extremar la precaución. La policía ha detenido a dos directores y un consultor de ingeniería de la contratista responsable de las obras, acusados de homicidio imprudente por el uso de materiales que habrían facilitado la rápida extensión del fuego. Además, agentes registraron hoy las oficinas de la empresa administradora del complejo y la vivienda de uno de los sospechosos, mientras continúa la investigación sobre el origen del siniestro.